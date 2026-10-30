La DGA desmonta las 'reuniones fantasma' que usaba el alcalde de Aguarón para cobrar dietas: "No hay ningún registro"

La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, ha desmontado este viernes las 'reuniones fantasma' a las que recurría el polémico alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, para cobrar dietas y kilometraje.

Sevilla ha declarado en calidad de testigo en el juzgado de Daroca, que investiga al regidor a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Zaragoza por malversación y falsedad documental.

La directora general ha aportado tanto la agenda institucional, "única, pública y centralizada", como notas internas en las que se confirma que el alcalde -apartado presuntamente del PSOE en junio de 2025- tampoco se vio con el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero.

En su intervención, de alrededor de una hora de duración, Sevilla ha contestado "a todas las preguntas" y ha dejado claro que ni ella ni ningún otro miembro de su equipo se reunió con Lucio Cucalón en las fechas indicadas.

En total habría unas ocho reuniones bajo sospecha: dos con Clavero y seis con la propia Marina Sevilla.

La situación llegó a tal punto en Aguarón que Cucalón tenía que firmar declaraciones juradas para justificar sus gastos.

El regidor, que también preside la comarca Campo de Cariñena, tenía por costumbre pasar varios cientos de euros en concepto de dietas y kilometraje cada mes por reuniones que superaban las cinco horas y se celebraban a kilómetros de la localidad, requisitos imprescindibles para justificar los recibos.

Sevilla no ha sido la única en pasar este viernes por sede judicial. Antes que ella ha comparecido el que fuera interventor de Aguarón.

Fue él quien firmó las tres notas de reparo por el cobro de dietas, la compra de aguinaldos sin justificar y un presunto fraccionamiento de contratos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el alto funcionario, que ha estado unas dos horas en el juzgado, se ha ratificado en todo lo dicho en esos informes, que también están siendo analizados por el Tribunal de Cuentas.

Para la defensa de Cucalón, los gastos que se reclaman carecen de sentido, ya que el régimen de dietas fue aprobado por el pleno municipal.

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