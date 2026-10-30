Azcón, "extraordinariamente preocupado" por el posible corte de la alta velocidad: "Pediremos la documentación a Puente"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha exigido este viernes la dimisión del ministro Óscar Puente y ha dicho estar "extraordinariamente preocupado" ante el posible corte de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios desde Zaragoza a raíz de las últimas declaraciones de Puente tras el accidente de tren de Urda (Toledo), que ha ocasionado por el momento 69 fallecidos.

El jefe del Ejecutivo ha incidido en las palabras de Puente sobre el tramo entre Madrid y Calatayud. Según el ministro, "en condiciones francamente mejorables" pese a que ya están en marcha las obras de renovación.

Azcón ha avanzado que la DGA se pondrá en contacto con el Ministerio de Transportes para esclarecer el estado de la línea a su paso por Aragón. "Vamos a pedir toda la documentación para ver todos los informes que puedan avalar esa afirmación que ha hecho el ministro", ha asegurado.

El líder de la DGA ha recordado que "un accidente tan grave como el de Toledo" viene precedido del caso de Adamuz, en enero. "Han sido necesarias más de 100 personas muertas para que el Ministerio valore tomar medidas y parar el tráfico ferroviario", ha subrayado.

Por ello, ha pedido explicaciones a la ciudadanía aragonesa en particular: "Es para poder explicarles a la ciudadanía si se está transmitiendo la verdad o no".

Azcón ha calificado de "absolutamente inconcebible" que Puente pueda seguir siendo ministro. Tampoco comprende que la investigación "la vaya a llevar quien ha tenido la responsabilidad de dirigir el sistema ferroviario durante todos estos años".

Minuto de silencio por Fátima Báñez E.E.

El presidente ha participado en el minuto de silencio por el fallecimiento de la exministra Fátima Báñez. Ha explicado que guardaba relación con Aragón a través del consejero Octavio López y la candidata al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar. Ambos han asistido al funeral en Huelva.

"Las 69 víctimas mortales se merecen el pésame, el respeto, la verdad y el perdón. Y una parte fundamental del perdón es asumir responsabilidades", ha subrayado Azcón.

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, se ha sumado a esta petición: "Llevamos dos accidentes en muy poco tiempo de uno de los transportes más seguros del mundo, detrás y delante de la política está la dignidad personal".

Tesier ha revelado que estuvo en contacto con Báñez en las semanas previas al accidente. La exministra era presidenta de la Fundación CEOE.

"Todos le teníamos un enorme cariño y aprecio, además de valoración profesional y personal debido a su forma de ser, a su entrega y a su continua generosidad por el interés general", ha expresado.

Tesier ve "inconcebible" el accidente. "Se puede entender que venga de una situación sobrevenida, pero no que falle un sistema de seguridad o que haya una serie de infraestructuras que no están a la altura", ha apostillado.

"La sociedad en su conjunto tiene que ser consciente de lo que ha sucedido y decir claramente que basta ya", ha concluido.