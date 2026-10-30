Aguarón descarta ir contra su alcalde en el caso de las dietas y los gastos sin justificar con los votos de PSOE y CHA

Aguarón ha descartado este viernes ir contra su alcalde, el polémico Lucio Cucalón, en el caso de las dietas y los gastos sin justificar que está investigando el Tribunal de Cuentas.

Los concejales tenían que decidir si se personaban o no en la causa. ¿El resultado? Sí, se van a personar, pero "para decir que no".

Aunque Cucalón lleva presuntamente expulsado del PSOE desde junio de 2025 -así lo dijo el propio partido en un comunicado el 10 de junio de aquel año-, los votos de PSOE y CHA se han impuesto a un PP en minoría para sacar adelante todos los puntos del orden del día del pleno extraordinario que se ha celebrado en la localidad.

Sobre la mesa había varios asuntos y la paz no ha durado ni cinco minutos.

Solo ha cundido la calma en el minuto de silencio que se ha guardado por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda. El resto ha tenido tintes surrealistas.

Lo primero era aprobar el acta del pleno anterior. Aquí, Cucalón, famoso por su festín de ostras, gambas y jamón de bellota con dinero público, ha recalcado que "el PSOE" estaba de acuerdo con el resto de compañeros de Corporación y que, por tanto, se hacía por unanimidad.

La polémica se ha encendido desde la toma en consideración de la providencia del Tribunal de Cuentas, que reclama a Cucalón y a un antiguo interventor municipal 8.900,63 euros.

Cucalón apenas ha tomado la palabra, pero tampoco le ha hecho falta. El concejal de CHA, ha defendido su gestión en cada punto del pleno.

El concejal nacionalista ha recordado que ellos no son asalariados del Ayuntamiento sino cargos políticos y que esas mismas dietas fueron aprobadas en pleno "por unanimidad". Es decir, incluso con los votos del PP.

También ha hablado sobre la "indefensión" que tienen los ediles, ya que "dependen de la actitud, intencionada o no, de un secretario".

"Esto hace que quienes puedan venir detrás lo tengan muy difícil si no tienen autonomía para tomar sus propias decisiones", justificaba.

El regidor ha compartido sus palabras, pero el PP ha votado en contra al considerar que el expediente estaba incompleto y que si en su día votó a favor fue "porque pensaba que estaba bien hecho".

"Un interventor tiene que defender al Ayuntamiento. No a un concejal ni a la Alcaldía", decía para justificar el criterio del exsecretario municipal Juan Carlos Bernal.

Lío con la personación

El ambiente ha ido caldeándose por momentos. En el punto 3, que en el orden del día aparecía como "aprobación, si procede, de la personación del Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas", Cucalón ha dejado claro que su propuesta era "renunciar como Ayuntamiento a ir contra el secretario y el alcalde".

CHA ha apoyado la renuncia utilizando los mismos argumentos que en el apartado anterior y el PP se ha mostrado en contra al entender que la actuación del Tribunal de Cuentas está "plenamente justificada" y que "hay que depurar responsabilidades si ha habido un uso indebido del dinero público" para "defender los intereses" municipales.

"Solo así se podrá reclamar la devolución de cualquier cantidad que hubiera sido utilizada indebidamente", insistía Bernal.

Al igual que el concejal de CHA, Cucalón ha remarcado que ellos no son funcionarios sino personal al servicio de las corporaciones locales y que, por tanto, entiende que no se tienen que personar.

"Un momento, os vais a personar. El Ayuntamiento va a comparecer", le aclaraba la secretaria. "Pero para decir que no, está claro", contestaba el dirigente socialista.

"La letra más grande"

Pese a las numerosas causas en su contra, entre las que destaca una inhabilitación de ocho meses que está pendiente de un recurso de casación en el Supremo, Cucalón ha vuelto a utilizar su habitual tono socarrón para dirigirse al Partido Popular.

"Que te hagan la letra más grande que te cuesta mucho leer", le decía al portavoz conservador al leer algo titubeante sus intervenciones.

"Y gracias a que llevo las gafas, Lucio", le contestaba él resignado.

¿Quién paga al abogado?

El cuarto y quinto punto del orden del día han sido los más polémicos. Con ellos, Cucalón buscaba la autorización del pleno para encomendar su defensa al abogado Juan Monclús y la del antiguo interventor, a Miguel Ángel Pinedo.

En el cuarto punto -el referente al regidor- el concejal de CHA le ha recomendado que se abstuviera al ser parte implicada, ya que, si no, la votación podría ser impugnada.

"Yo sí voy a votar a favor. Si un concejal no puede estar representado y pagada su representación por los abogados que designe el Ayuntamiento es complicado que desempeñe su función", afirmaba.

En contra ha estado, una vez más, el PP, que ve inapropiado que el Consistorio tenga que asumir la defensa jurídica de Cucalón, dado que se está hablando de intereses particulares y no de los intereses generales de la institución.

Bernal ha instado al primer edil a pagarse su propio abogado y a que, si después del juicio sale limpio, reclame los gastos al Consistorio. "Pero mientras, lo que se debería de hacer es lo que hizo, por ejemplo, el alcalde de Cariñena. Él fue a un juicio, salió exculpado y se le abonaron las cantidades oportunas", exponía.

A partir de ahí, el choque ha ido a más.

El concejal de CHA ha hecho "caso a los periodistas que ya dijeron que iba a votar que sí" -en referencia a un artículo publicado esta misma semana por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN- y ha vuelto a unir su voto al del PSOE.

El PP ha vuelto a situarse en el bando contrario y ha exigido un aval por parte de los investigados para que el Ayuntamiento recupere el dinero que cuesten los abogados si son declarados culpables.

"Pero el Ayuntamiento no paga un duro. ¿Dónde lo lees?", le espetaba Cucalón. "¿Quién lo paga pues?", le preguntaba el portavoz popular.

"Cuando se pague se sabrá", le ha dicho el alcalde por respuesta.

"¿Y quién ha pagado al abogado que ha ido hoy a Daroca?", continuaba Bernal desde la oposición en relación a la denuncia de Fiscalía por malversación y falsedad documental que se está juzgando en esta localidad.

"Nadie", respondía Cucalón. "¿Y quién lo pagará?", insistía el PP. "Yo no lo sé", sentenciaba el regidor.

La cosa no ha quedado ahí, ya que Bernal ha terminado el pleno anunciando que solicitará la anulación de los acuerdos alcanzados.