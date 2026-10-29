Tráfico prevé más de 480.000 desplazamientos en el puente de Todos los Santos en Aragón: estas serán las horas críticas

Durante la tarde del próximo viernes 30 de octubre y hasta el lunes 2 de noviembre, se producirá un importante movimiento de vehículos por todas las carreteras, motivado por la festividad del Día de Todos Los Santos, que se traslada al lunes 2 de noviembre.

Este periodo festivo propiciará un importante movimiento de vehículos por toda la red viaria española, por lo que la circulación por nuestras carreteras se verá incrementada con desplazamientos de largo y corto recorrido.

Muchos de estos viajes estarán motivados por la tradicional visita a los cementerios de las distintas localidades de la geografía nacional, una costumbre especialmente arraigada en estas fechas.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, enmarcadas en la Operación Especial "Todos los Santos - 2026", con el objetivo de dar cobertura al elevado número de desplazamientos previstos durante estos días.

Para ello, contará con la mayor disponibilidad de sus medios humanos y técnicos, entre los que se encuentran los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, las patrullas de helicópteros y los equipos encargados del mantenimiento de los sistemas y de la instalación de medidas en carretera.

Todas estas actuaciones tienen como finalidad facilitar la movilidad y garantizar la fluidez de la circulación en los tramos viarios con mayor intensidad de tráfico, así como reforzar la vigilancia y velar por la seguridad vial durante toda la operación especial.

La previsión de movilidad para esta Operación de Tráfico “Todos los Santos - 2026”, por las carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón, es de cuatrocientos ochenta mil desplazamientos de vehículos.

Asimismo, la DGT prevé las siguientes franjas horarias de mayor intensidad circulatoria durante esta Operación Especial "Todos los Santos - 2026":

Viernes 30 de octubre: de 16:00 a 21:00 horas.

Sábado 31 de octubre: de 9:00 a 14:00 horas.

Lunes 2 de noviembre: de 15:30 a 21:00 horas.

Por ello, la Dirección General de Tráfico recomienda planificar los desplazamientos con antelación y, en la medida de lo posible, evitar las horas de mayor afluencia para favorecer la fluidez de la circulación y mejorar la seguridad vial.

Itinerarios alternativos

En la provincia de Zaragoza, se recomienda utilizar los siguientes itinerarios alternativos para facilitar la circulación durante la Operación Especial «Todos los Santos - 2026»:

AP-68, como alternativa a la A-68 en el tramo entre Zaragoza y La Rioja.

Z-40 Sur, en caso de congestión en la Ronda Norte de Zaragoza.

ARA-A1, que comunica la N-2 y la AP-2 con la N-232, entre Villafranca de Ebro y El Burgo de Ebro (Zaragoza).

Durante esta operación especial, se identifican varios tramos de la red viaria aragonesa que pueden presentar dificultades para la circulación:

N-330, km 614-617 (Lanave–Hostal de Ipiés, Huesca): posibles retenciones debido a la finalización de la autovía en sentido Francia, así como en la incorporación a la autovía en sentido Huesca.

N-330, km 625-632 (Sabiñánigo, Huesca): tramo afectado por obras y por la confluencia con la N-260a, en el tramo entre Biescas y Sabiñánigo.

A-23, km 404-416 (Sabiñánigo, Huesca): tramo de autovía situado entre dos tramos de la N-330 y afectado por obras.

A-135, km 4-10: posibles dificultades de circulación en el acceso al Parque Nacional de Ordesa.

Obras

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras españolas durante la Operación Especial "Todos los Santos - 2026", se paralizarán todas aquellas obras que se estén llevando a cabo en la red viaria y que afecten a la plataforma de circulación o a la zona de influencia de la carretera.

Esta medida estará en vigor desde las 13:00 horas del viernes 30 de octubre hasta las 24:00 horas del lunes 2 de noviembre, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y garantizar unas condiciones de circulación más seguras durante este periodo festivo.

Restricciones a la circulación

La Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de enero de 2026 (BOE de 20 de enero de 2026), por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2026, establece restricciones a la circulación en determinados días y carreteras del territorio nacional para ciertos tipos de vehículos.

Estas restricciones afectan a los vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada (MMA), los vehículos que transportan mercancías peligrosas, los transportes especiales que precisan autorización complementaria de circulación por razón de la carga que transportan, así como determinados vehículos especiales y maquinaria de servicio automotriz y grúas de elevación.

En Aragón, se prohíbe la circulación de transportes especiales, es decir, aquellos vehículos que precisan una Autorización Complementaria de Circulación por superar las masas o dimensiones máximas permitidas; vehículos de transporte de mercancías peligrosas, así como vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, como la maquinaria de servicio automotriz y las grúas de elevación.

Estas restricciones estarán vigentes el domingo 1 de noviembre, de 8:00 a 15:00 horas, y el lunes 2 de noviembre, de 8:00 a 24:00 horas, con el objetivo de favorecer la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad vial durante la Operación Especial "Todos los Santos - 2026".

Consejos

El otoño es un periodo del año en el que suelen hacer aparición fenómenos meteorológicos adversos que nos pueden SORPRENDER en carretera: lluvia, niebla, viento, entre otros.

Las noches se alargan, aumentando el riesgo de accidente, al ser más peligrosa la conducción nocturna.

Por ello, la DGT comparte unas consideraciones a seguir para evitar cualquier tipo de problema durante la conducción: