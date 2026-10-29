Los retrasos en los trenes marcan la jornada en Delicias tras el accidente de Toledo y la huelga de maquinistas

El accidente ocurrido ayer, 28 de octubre, en Toledo sigue teniendo consecuencias en la circulación ferroviaria y en los desplazamientos de este jueves, 29 de octubre.

Aunque la estación Delicias de Zaragoza terminó la jornada de ayer con pocos retrasos y la mañana ha comenzado con relativa tranquilidad, las incidencias se van acumulando a medida que avanzan las horas.

La mayoría de los trenes registran demoras de entre 10 y 20 minutos, en una jornada en la que las complicaciones comienzan a hacerse notar entre los viajeros. Asimismo, los trenes con destino Andalucía continúan cancelados.

Además, a esta situación se suma la huelga de maquinistas, convocada por el Servicio Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que obliga a operar con servicios mínimos y añade dificultades a la movilidad.

Según ha podido saber este diario a través de fuentes oficiales de Renfe, con motivo de la huelga se están cumpliendo los servicios mínimos y hay tres trenes de alta velocidad cancelados del corredor nordeste que dan servicio a Aragón.

Las pantallas de la estación muestran los retrasos E.E. Zaragoza

En la estación Delicias, hay decenas de viajeros en los que, la incertidumbre se mezcla con la preocupación por llegar a sus destinos.

Es el caso de Josefa Fernández, que viaja a Galicia y reconoce que "tengo un poco de pánico, no estoy tranquila, pero vamos a confiar".

El tren de Josefa se encuentra entre los servicios mínimos de la huelga y explica a este diario que se enteró ayer por la noche, "recibí un mensaje a las diez de la noche en el que me confirmaron que el tren estaba incluido en los servicios mínimos".

Josefa Fernández espera su tren a Galicia E.E.

Para Marcos y Pilar, una joven pareja que viaja a Barcelona, la situación es similar.

"Vamos a Barcelona pero ya llevamos 45 minutos de retraso", comenta Pilar. Además, la joven explica que "prefiero no pensar en lo que pasó ayer antes de coger el tren".

En este sentido, Marcos asegura estar más o menos tranquilo, "hoy estoy bien, va a ser el día en el que más se van a mirar los protocolos y va a haber mayor seguridad".

Su tren también está incluido en los servicios mínimos y ambos explican que se han enterado esta mañana a través de un SMS.

La situación es diferente para Eleonora, una joven italiana que reside en Zaragoza.

"Voy a Barcelona y me han cancelado el tren, estoy preocupada porque tengo un vuelo esta tarde desde allí", explica la joven.

Eleonora ha sufrido la cancelación de su tren E.E.

La italiana busca en la estación personal de Renfe para que le den una solución, "espero que me reubiquen".

Noticia en actualización

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