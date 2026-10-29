Huesca reúne a cuatro magistrados del Supremo en el congreso nacional sobre responsabilidad civil. Asociación Española de Abogados.

El encuentro se celebrará en el Palacio de Congresos del 5 al 7 de noviembre y prevé congregar a unos 200 profesionales en su primera edición en Aragón.

Huesca acoge por primera vez en 25 años el Congreso Nacional de abogados especializados en responsabilidad civil

Huesca se convertirá del 5 al 7 de noviembre en punto de encuentro nacional de los especialistas en responsabilidad civil y seguros con la celebración del XXVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro.

El evento, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la capital oscense, reunirá a alrededor de 200 profesionales de la abogacía, la judicatura, la universidad y la medicina para analizar los principales retos del derecho de daños.

Será la primera vez que este congreso recale en Aragón desde que comenzó su trayectoria en 2001.

La cita coincide, además, con el 25 aniversario de la asociación organizadora, que cuenta con más de un millar de miembros en toda España.

El programa científico contará con la participación de cuatro magistrados del Tribunal Supremo: Juan Molins García-Atance, de la Sala de lo Social; José Luis Seoane Spiegelberg, Fernando Cerdá Albero y María Ángeles Parra Lucán, estos tres últimos vinculados a la Sala de lo Civil.

También intervendrá José Miguel de la Rosa Cortina, fiscal de Sala adscrito a la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Las ponencias abordarán cuestiones como la responsabilidad empresarial derivada de los accidentes laborales, el daño como presupuesto de la responsabilidad civil, las cláusulas conflictivas en los seguros y la responsabilidad por las acciones de otras personas.

Además, se analizarán asuntos como la reputación digital y la protección del honor, la intimidad y la propia imagen en internet.

El impacto de los accidentes

El congreso pondrá el foco en una especialidad jurídica que afecta a numerosos ámbitos de la vida cotidiana.

El derecho de daños determina quién debe responder cuando una persona sufre un perjuicio y cómo debe repararse o indemnizarse, tanto en accidentes de tráfico y laborales como en casos de negligencias médicas, daños profesionales o responsabilidad de las administraciones públicas.

La valoración del daño corporal tendrá un espacio específico en el encuentro, con la participación de especialistas médicos vinculados a Aragón.

Entre ellos figuran José Aso Escario, Víctor Gálvez Castiella y Dolores Serrat Moré, que abordarán cuestiones relacionadas con las lesiones, las secuelas, la pérdida de calidad de vida y la relación entre el daño sufrido y sus causas.

La dimensión social de esta materia queda reflejada en las cifras de siniestralidad recogidas por la organización.

En España se registraron en 2025 un total de 103.591 siniestros de tráfico con víctimas, con 1.775 fallecidos y 9.888 personas heridas que necesitaron hospitalización.

En el ámbito laboral, Aragón contabilizó ese mismo año 21.029 accidentes de trabajo con baja, de los que 156 fueron graves y 29 mortales.

Profesionales aragoneses

La elección de Huesca como sede no solo supone la llegada del congreso a la comunidad, sino también la presencia de profesionales aragoneses en su programa.

Entre ellos destaca Juan Molins García-Atance, magistrado del Supremo que desarrolló durante más de veinte años su trayectoria en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

También participarán el magistrado Luis Alberto Gil Nogueras y especialistas del ámbito médico y pericial, junto a la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza María Ángeles Parra Lucán.

La dirección del congreso corresponde a Guillermo Muzás Rota, Ángel María Muzás Rota y José Manuel Villar Calabuig. Muzás, abogado con despacho en Huesca y Zaragoza y vocal por Aragón de la junta directiva nacional de la asociación, presentó en 2023 la candidatura de la capital oscense para acoger el encuentro.

Además, está confirmada la asistencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero Redondo.

Un impulso para la ciudad

La organización prevé que la llegada de profesionales y acompañantes de distintas comunidades autónomas genere actividad en los establecimientos hoteleros, la hostelería, el comercio y el sector turístico.

Asimismo, el programa incluye visitas al casco histórico de Huesca, una cena de gala en el Castillo de San Luis y una jornada por la provincia con paradas en la Colegiata de Bolea y el Castillo de Loarre, además de un almuerzo frente a los Mallos de Riglos.

En sus 25 años de historia, la asociación ha celebrado 26 congresos nacionales y uno internacional, ha reunido más de 250 ponencias y ha publicado 26 volúmenes jurídicos.

Su revista especializada alcanza este año los 100 números, con más de 300 artículos doctrinales.

Con esta edición, Huesca se incorpora al recorrido de un encuentro que ha pasado por ciudades como Granada, Salamanca, Valencia, Sevilla y Barcelona y que aspira a situar durante tres días a la capital oscense en el centro del debate jurídico especializado.