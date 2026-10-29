Encuentran con vida a los familiares de Marcos, el aragonés sacudido por la tragedia ferroviaria de Urda

A veces, los milagros existen. Es lo que le ha ocurrido a la familia del aragonés Marcos Lizarbe, sacudida por la tragedia ferroviaria de Urda.

Durante horas creyeron haber perdido a dos tíos segundos de su mujer, la también aragonesa Sofía Pastor, pero la vida les tenía reservado un verdadero giro de guion.

El matrimonio, de unos 80 años y natural de Toledo, viajaba en uno de los vagones del AVE que arrolló al Iryo.

A Sofía, la noticia de su fallecimiento le llegó al poco de producirse el accidente, momento en que se fue corriendo para acompañar a su familia.

"La paradoja es que tuvo que irse en AVE, pero lo cogió. No podía hacer otra cosa", contaba su marido.

Él se enteró en torno a las 10.00, justo antes de entrar a un acto que se estaba celebrando a esas horas en Zaragoza.

"Me llamó mi mujer para decirme que le había avisado otro tío suyo de Toledo", recordaba.

Esos familiares de Toledo fueron los encargados de identificar los cadáveres.

Y cuando fueron hacerlo llegó la sorpresa: no eran ellos.

Entonces cundió la incertidumbre, pero por la noche llegó la llamada que más esperaban.

"Llamaron para decirles que tenían a familiares hospitalizados. Al principio se quedaron hasta extrañados. Mi mujer se ha enterado esta madrugada y no podemos estar más contentos", contaba Marcos este jueves con una mezcla de alegría y pesar por los familiares de las dos personas que fueron confundidas con sus allegados.

La mujer estuvo inconsciente durante gran parte del día de ayer pero, en líneas generales, "están bien".

"Iban en los vagones más alejados y eso les ha salvado", aseguraba.

Horas de máxima tensión

Marcos es secretario de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), un colectivo que ha vivido horas de máxima tensión por el accidente.

El director general de la Fundación San Pablo CEU, Javier Tello, iba en uno de los trenes.

Afortunadamente, 'solo' tiene un par de costillas rotas, aunque sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

Más temor hay con el director del colegio de Sanchinarro, Carlos Ortiz, que, al menos hasta este jueves por la mañana, estaba desaparecido.

Se trata de un padre de familia del que, como tantas otras personas, no se tuvo noticias en toda la jornada.

"Estamos inquietos. Seguimos sin saber nada de él y no está entre los hospitalizados. Su familia está en Madrid en el centro desde el que se está informando", contaba.

El balance

Pese a todo, Marcos mantiene viva la esperanza, ya que tras el choque hay "cientos de heridos" a los que trasladaron de urgencia hasta los hospitales para salvar su vida, como ocurrió con los tíos segundos de su mujer.

"En las primeras horas ha habido un lío de campeonato. A la gente la cogen, se la llevan y a lo mejor luego no puede hablar por las propias lesiones que tiene", explicaba.

El trágico balance de muertos fue yendo a peor conforme avanzaba la jornada del miércoles.

Se empezó hablando de diez, pronto se elevó a 39 y a las pocas horas, la cifra se igualó con los 46 de Adamuz.

La marca quedó tristemente superada por la tarde, cuando las autoridades confirmaron 68 víctimas mortales y alertaron de que, dado el elevado número de heridos, podría haber más.

Este jueves ya a primera hora se ha confirmado una más y ya son 69.