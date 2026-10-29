Detenido un hombre por agredir y robar a un cura en su domicilio: se le acusa de tres delitos diferentes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsable de tres delitos de hurto, robo con fuerza y robo con violencia, cometidos contra un cura al que habría sustraído sus pertenencias y al que posteriormente agredió y amenazó en su propio domicilio para exigirle dinero.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de septiembre, cuando la víctima denunció la sustracción de una bandolera que contenía su cartera con documentación personal, las llaves de su domicilio y otros efectos personales.

Posteriormente, al regresar a su vivienda, descubrió que alguien había accedido a su interior y le había sustraído 180 euros en efectivo y dos teléfonos móviles.

La puerta y la cerradura no presentaban signos de forzamiento, por lo que los investigadores sospecharon que el autor podría haber utilizado las llaves que se encontraban en la bandolera sustraída.

Tras estos hechos, el denunciante aportó nuevos datos sobre un posible sospechoso, un hombre conocido por frecuentar la parroquia en la que ejercía como cura y que había sido visto en las inmediaciones de la sacristía cuando se produjo la desaparición de sus pertenencias.

El pasado 5 de octubre, sobre las 18:00 horas, el sospechoso acudió nuevamente a la parroquia para exigir dinero al sacerdote, como presuntamente venía haciendo de manera habitual y con una actitud agresiva.

Durante el encuentro, el párroco le preguntó por la desaparición de su bandolera y por el robo cometido en su vivienda, lo que provocó una discusión tras la cual el hombre abandonó el lugar.

Sin embargo, apenas tres horas después, sobre las 21:00 horas, el sospechoso se presentó en el domicilio del sacerdote y llamó al timbre mientras tapaba la mirilla de la puerta para evitar ser reconocido.

Cuando la víctima abrió, el hombre se abalanzó sobre ella, la agarró del cuello y comenzó a amenazarla mientras le exigía dinero, llegando a retenerla en una de las habitaciones de la vivienda hasta conseguir que le entregase la cantidad exigida.

Los agentes del Grupo de Robos con Fuerza en domicilios de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación y, gracias a las gestiones practicadas y a los datos facilitados por la víctima, lograron identificar al presunto autor, estableciendo una orden policial de búsqueda y detención.

Finalmente, el pasado 22 de octubre, una patrulla de Seguridad Ciudadana localizó al sospechoso y procedió a su detención.

El arrestado, al que le constaban cerca de medio centenar de antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia el día 23 de octubre, que decretó su ingreso en prisión.