La presidenta de ATADES, Susana Álvarez, con uno de los cocineros y la coordinadora de Educater. ATADES.

ATADES y Educater refuerzan su alianza para promover la salud y el bienestar integral de las personas

ATADES y Educater continúan fortaleciendo una alianza basada en valores compartidos: el cuidado de las personas, la promoción de la salud y el compromiso con el bienestar integral de la sociedad.

Ambas entidades desarrollan su actividad poniendo a las personas en el centro de todas sus acciones, trabajando desde ámbitos diferentes pero complementarios para contribuir a una sociedad más saludable, inclusiva y comprometida.

La colaboración entre ambas organizaciones es un ejemplo de cómo la unión entre el tejido empresarial y las entidades sociales genera un impacto positivo real en la vida de las personas.

A lo largo de los últimos años, Educater ha demostrado un firme compromiso con ATADES, participando y apoyando distintas iniciativas impulsadas por la entidad, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo, y de sus familias.

"Las alianzas con empresas como Educater son fundamentales porque comparten nuestra visión de que el bienestar de las personas debe situarse en el centro de cualquier proyecto. Su implicación constante demuestra que la responsabilidad social es una herramienta real para generar oportunidades y mejorar vidas", destaca la presidenta de ATADES, Susana Álvarez.

El director general de Educater, José Luis Muñoz, ha indicado que “la labor y la gestión de recursos que ATADES lleva a cabo en beneficio de nuestra comunidad más cercana son incuestionables.

Todos tenemos el deber de sumar y aportar valor a nuestro entorno, grandes, medianos y pequeños, cada uno en la medida que le es posible”.

En este sentido señala que “tener la oportunidad de hacerlo a través de una entidad tan reconocida como ATADES es uno de nuestros mayores logros como empresa, algo que ya se ha convertido en misión en Educater. Sentir el orgullo que vemos en nuestros trabajadores en cada evento solidario nos reafirma en el enorme privilegio que supone para Educater aportar nuestro grano de arena a su gran proyecto social”.

Salud y bienestar

Esta alianza se sustenta en una visión común que entiende la salud y el bienestar desde una perspectiva amplia, que abarca tanto el cuidado físico como el emocional, social y comunitario.

Mientras Educater desarrolla su actividad orientada a impulsar hábitos saludables y el bienestar de las personas a través de sus servicios, ATADES trabaja cada día para ofrecer apoyos que favorezcan la autonomía, la inclusión y el desarrollo personal de más de 6.100 personas al año.

Ejemplo de Responsabilidad

Para ATADES, la implicación de empresas comprometidas es un elemento clave para seguir desarrollando proyectos que mejoren la calidad de vida.

En este sentido, Educater se ha consolidado como un referente en materia de Responsabilidad Social Corporativa, demostrando que la colaboración empresarial puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.

Además de respaldar diferentes acciones promovidas por la entidad, Educater ha participado activamente en iniciativas solidarias de ATADES, mostrando una sensibilidad y una implicación que van más allá de la mera colaboración puntual.

Un ejemplo de ello es su apoyo a la Carrera Solidaria ATADES, uno de los principales eventos de sensibilización y captación de fondos de la organización, así como al programa de becas puesto en marcha por ATADES para mejorar la calidad de vida de personas menores de 21 años.

Se trata de una colaboración que seguirá creciendo con el objetivo de desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a promover entornos más saludables, inclusivos y comprometidos con las necesidades de las personas.

Con esta colaboración, ATADES y Educater reafirman su compromiso de seguir trabajando juntas para construir una sociedad donde la salud, el bienestar y la inclusión sean una realidad al alcance de todas las personas.