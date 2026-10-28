El Tribunal de Cuentas reclama 8.900 euros al alcalde de Aguarón por dietas y numerosos gastos injustificados

El Tribunal de Cuentas reclama 8.900,63 euros al alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, por dietas y numerosos gastos injustificados.

La DGA le pedía 11.850 euros basándose en los informes del secretario-interventor, que elevó hasta tres notas de reparo.

Famoso por su festín de gamba roja, ostras y jamón de bellota con cargo al erario público, Cucalón ha ido acumulando un rosario de polémicas en sus últimos mandatos.

El edicto del Tribunal de Cuentas alude directamente a "deficiencias" en la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de esta pequeña localidad de apenas 600 habitantes y le señala por su presunta responsabilidad contable "directa y solidaria".

Por el momento, se ha avalado la liquidación provisional y ahora se pasará a la fase de enjuiciamiento.

El Tribunal presentará una demanda contra el regidor, que tiene intención de cargar su defensa a las arcas municipales de Aguarón.

Este es, de hecho, uno de los puntos del orden del día del pleno extraordinario que se celebrará este viernes 30 de octubre.

A él, el primer edil llevará la toma en consideración del edicto del Tribunal de Cuentas, la aprobación de la personación del Ayuntamiento en la causa y la autorización para encomendar su defensa al abogado Juan Monclús y al procurador de Madrid Ignacio Gómez Gallegos.

Previsiblemente podrá sacar todo adelante uniendo sus votos a los de CHA.

La denuncia

El Tribunal de Cuentas abrió diligencias en 2025 contra Cucalón tras las notas de reparo emitidas por el interventor.

El alto funcionario alertó de un inusual cobro mensual de dietas por reuniones, práctica que "podría constituir un encubrimiento de retribución indirecta".

También de elevados "gastos protocolarios destinados a aguinaldos sin que consten sus destinatarios ni se justifique su fundamento legal, las prestaciones facturadas y la finalidad pública" y de deficiencias en la adjudicación de contratos menores para servicios de abogacía" en concepto de "asesoramiento jurídico permanente" en favor del Consistorio.

La controversia en torno a las dietas es especialmente llamativa. El propio Gobierno de Aragón tiene constancia de al menos cinco reuniones 'fantasma' -dos de ellas tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023, con el Ejecutivo de Javier Lambán en funciones-, a las que Cucalón dijo asistir para poder cobrar dietas y kilometraje.

Se advierten, además, de numerosos y elevados pagos de comidas en el Hotel Cariñena en concepto de gastos protocolarios sin informes justificativos y sin que la Dirección General de Administración Local pueda asegurar que los apuntes sean correctos y se correspondan a gastos verdaderamente efectuados en base a la documentación aportada por la Comarca.

Testimonios clave

A Cucalón se le acumulan los frentes abiertos. El Tribunal Supremo tiene pendiente de resolver el recurso de casación que podría poner fin a su carrera política.

El regidor, que fue expulsado del PSOE en junio de 2025 pero sigue gobernando bajo sus siglas, fue condenado por la Audiencia Provincial a ocho meses de inhabilitación por acoso a dos funcionarios de la comarca Campo de Cariñena.

A esto se une la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Zaragoza en octubre de 2025 por malversación y falsedad documental, en manos del juzgado de Daroca.

En ella se habla, además, de presuntas adjudicaciones irregulares de contratos por valor de 235.000 euros en tan solo un ejercicio (2024) a favor de una mercantil con la que Cucalón mantiene estrechos y variados vínculos, una cantidad que supone más de una quinta parte (22%) del presupuesto total del Ayuntamiento de Aguarón.

Por Daroca pasarán este viernes el exinterventor de Aguarón autor de la nota de reparo y la directora general de Administración Local Marina Sevilla.

Ambos comparecerán en calidad de testigos.

Cucalón ya lo hizo a mediados de año, según su abogado.

Monclús recalca, como hizo el propio regidor en sede judicial, que las dietas que se reclaman a Cucalón fueron acordadas en pleno sin ningún tipo de reparo por parte del anterior interventor.

El único alivio para el regidor es que la causa abierta por presunta falsedad documental en la ruinosa gestión del polígono industrial de la localidad se cerró a su favor.

En diciembre de 2025, la Audiencia Provincial absolvió a Cucalón, para el que se llegaron a pedir 12 años de cárcel por hasta tres delitos de falsedad, 4 por otro de administración desleal y 4 años de inhabilitación.