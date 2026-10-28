El presupuesto de 2027 incluirá la primera rebaja del IRPF y la anunciada bonificación del Grupo II de Sucesiones

El primer presupuesto del nuevo Gobierno PP-Vox incluirá la primera rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la anunciada bonificación del Grupo II de Sucesiones.

Ambas medidas, recogidas en el pacto firmado por Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, se aplicarán "en tiempo y forma" según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, mientras que otros anuncios como la tarifa especial para familias numerosas del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), quedarán para más adelante.

Los socios presentarán mañana las cuentas, que tendrán 8.398 millones de euros de techo de gasto, tras días desgranando los incrementos que experimentarán grandes áreas como Sanidad, Educación, Bienestar Social o Economía.

Solo la bonificación al 99% del Grupo II de Sucesiones podría tener un impacto de alrededor de 40 millones de euros para las arcas autonómicas, según se detalló en 2024, cuando fue anunciada por primera vez por Azcón en el marco del Debate sobre el Estado de la Comunidad.

El cambio beneficiaría a descendientes o adoptados mayores de 21 años y cónyuges y afectaría a unos 700 contribuyentes.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que la recaudación de este cuestionado tributo varía cada año en función del número de fallecimientos y su fortuna.

Ya en 2024 se suprimió el pago para el Grupo I (hijos menores de 21 años), que afectó, según datos de 2022, a unas 150 personas.

Además, ha de tenerse en cuenta que, en Aragón, Impuesto de Sucesiones ya está exento de abonarse para aquellos herederos que reciban menos de 600.000 euros, sin contar la vivienda habitual.

La falta de un nuevo presupuesto hizo que la bonificación del Grupo II, calificada de "acto de justicia" por el propio Jorge Azcón, quedase dos años en 'stand by'.

Vox se ofreció a apoyarla por separado, pero el PP la ligó a la aprobación de unas nuevas cuentas, y así hasta hoy.

Con el IRPF, la previsión es iniciar una bajada progresiva del 0,25% al año en los tramos de renta inferiores a los 52.500 euros.

Esto afectará a los cuatro primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, según recoge el acuerdo PP-Vox.

Aquí, el objetivo es haber bajado un punto porcentual cuando termine la legislatura.

Otras medidas

El pacto de Gobierno contempla otras medidas que se irán adoptando progresivamente a partir del próximo año.

Entre ellas, la supresión del Impuesto Medioambiental sobre la Emisión de Contaminantes a la Atmósfera y la reorientación del Impuesto Medioambiental sobre las Grandes Áreas de Venta.

En este caso, la recaudación se destinará íntegramente al programa Volveremos, que hoy miércoles comienza la última campaña de 2026.

Para 2027 está prevista también la reducción progresiva del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En el caso de las familias numerosas, lo que quedó por escrito es una rebaja progresiva del tipo general del 1,5% vigente al 1,3%

También se contemplan tipos reducidos para viviendas con un valor de adquisición de hasta 225.000 euros, de acuerdo con estos dos supuestos:

(a) Familias numerosas: 0,45%.

(b) Jóvenes de hasta 36 años, personas con discapacidad igual o superior al 65% y víctimas de violencia contra la mujer: 0,75%.

En lo que respecta al impacto en las arcas públicas, la previsión es que sea mucho más testimonial que el que tendrá la bonificación de Sucesiones.

Prioridad nacional

El próximo año será también el que materializará la prioridad nacional de Vox.

Este criterio, confirman desde el partido de Santiago Abascal, estará especialmente presente en dos grandes áreas: Vivienda, gestionada por el popular Octavio López, y Bienestar Social y Familia, con Alejandro Nolasco al frente.

La intención es que la prioridad esté presente en todas las ayudas públicas.

Ya se anunció en las centradas en la conciliación de las familias y en las adopciones y partos múltiples, y marcará la futura ley de vivienda.

Y en 2028...

Hasta ahora, los socios se han preocupado por seguir a rajatabla los plazos del acuerdo, que ejercerá de hoja de ruta hasta 2030.

Ambos partidos se han comprometido a sacar adelante cuatro presupuestos, y si en 2027 darán los primeros pasos de la reforma fiscal prometida en elecciones, 2028 será el año de grandes cambios en impuestos como el IMAR.

En este caso habrá una tarifa especial para familias numerosas con una reducción del 40% en consumos que superen los 20 metros cúbicos.

Además, se equipararán las condiciones de los barrios rurales que no están conectados a la red de depuración de Zaragoza con las del resto de la ciudad.