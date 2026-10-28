Los candidatos, frente al palacio de la Aljafería. E. E.

El PP presenta sus candidaturas al Congreso y al Senado por Zaragoza de cara a las elecciones del 29 de noviembre

El Partido Popular ha presentado este 28 de octubre en el Palacio de la Aljafería a sus representantes al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Zaragoza.

La candidatura al Congreso está encabezada por Rocío Divar, acompañada en los puestos titulares por Javier Campoy, Susana Cobos, Juan Pablo Artero, Rebeca Onaudín, Emilio Ferrero y María del Pilar Echeverría García. La lista se completa con Miguel García, María Rosario Gómez y Gonzalo Rodrigo como suplentes.

Por su parte, la candidatura al Senado está liderada por Luis María Beamonte, con Elena La Calle y Miguel Rodrigo como suplentes. Le siguen María Elena Bondía, acompañada por Francisco Javier Bernal y Raquel Coscoyola como suplentes, y José Manuel Aranda, con Iluminada Austero y Raúl García como suplentes.

Durante la presentación, se ha puesto en valor la trayectoria y la solvencia institucional de los integrantes de ambas candidaturas.

En este sentido, se ha destacado la labor parlamentaria de Rocío Divar en comisiones de investigación del Senado, así como la experiencia acumulada por Luis María Beamonte al frente de la Alcaldía de Tarazona, la Diputación Provincial de Zaragoza y la presidencia regional del Partido Popular.

"Las elecciones más importantes, con los mejores candidatos, preparados, con experiencia acreditada y con solvencia indudable, ha señalado Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón.

Por su parte, Rocío Divar ha agradecido las palabras de Azcón en apoyo a su candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para defender los intereses de España.

"Es un honor y también una responsabilidad enorme, acompañada por todos estos compañeros. Todos ellos tienen mucha experiencia. Tienen experiencia en el territorio y en distintas instituciones, y muchos de nosotros llevamos muchos años trabajando en unos lugares u otros, defendiendo los intereses de Zaragoza, de Aragón y de España", ha expresado Divar.

Los representantes del PP han definido las elecciones del próximo 29 de noviembre como una cita democrática de trascendencia histórica, llamada a impulsar un cambio de Gobierno a nivel nacional.

"En estas elecciones nos jugamos la decencia, la defensa de nuestro sistema democrático, la separación de poderes y la defensa de las instituciones, pero también nos jugamos defender Aragón", ha manifestado Azcón.

Durante el acto, también se ha denunciado una supuesta discriminación en la asignación de recursos e inversiones públicas, al considerar que se favorece a Cataluña mediante mecanismos como la condonación de deuda o la financiación singular.

"Lo vimos con la amnistía, lo hemos visto con la condonación de la deuda y con la financiación singular a Cataluña. Lo vemos con un reparto caprichoso de los fondos públicos que beneficia a Cataluña y perjudica a Aragón", ha expresado la candidata.

Asimismo, se ha criticado que la despoblación no se tenga en cuenta como un criterio prioritario y justo en la distribución de los fondos destinados a los servicios públicos.

"Que hoy el Partido Socialista no esté defendiendo la despoblación, que es el criterio que más beneficiaría a los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, es no defender ni la justicia ni la igualdad", ha denunciado el presidente del Gobierno de Aragón.

Ante el encarecimiento de la cesta de la compra y del combustible, las dificultades de acceso a la vivienda y la carga fiscal que soportan las familias y los autónomos, Rocío Divar ha defendido un programa basado en la reducción de impuestos, el fortalecimiento de la convivencia, la seguridad jurídica y la recuperación de la confianza en las instituciones.

"Nosotros queremos hablar de los problemas de los españoles porque, si hay algo que es un hecho, es que no hay un solo español que viva mejor en España que hace ocho años", ha recalcado Divar.