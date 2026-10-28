La Policía extrema la vigilancia en Zaragoza tras el caos en Bilbao y Barcelona: investiga al menos tres convocatorias

La Policía Nacional y la Delegación del Gobierno en Aragón extreman la vigilancia en Zaragoza tras el caos y los disturbios en La Coruña, Barcelona y Bilbao.

En las últimas horas han detectado en redes sociales -principalmente TikTok- al menos tres convocatorias hechas con inteligencia artificial (IA) que apuntan directamente a la capital aragonesa.

En ellas aparecen varias fechas, aunque a la Delegación no ha llegado ninguna solicitud de manifestación o concentración por el cauce oficial.

Entre las que se están investigando hay dos de Blocus para finales de noviembre: una el 28, coincidiendo con la jornada de reflexión, y otra, el 30.

La primera busca emular a los 'indignados' de París y arremete contra "el absentismo, la sobrecarga de trabajo y la vuelta a la educación casi selectiva, como en el franquismo".

El cartel puede encontrarse fácilmente en TikTok. En este caso, a través de una cuenta que suma más de 80 seguidores y supera los 700 'me gusta'.

Mientras, en la segunda, los organizadores, cuya identidad tampoco ha trascendido, pretenden reclamar vivienda digna, alimentos accesibles, más seguridad, menos racismo y FP pagadas y señalan a dos partidos: PP y Vox.

La tercera, la más acuciante, abre el abanico a toda España y señala directamente a este fin de semana aprovechando Halloween y la festividad de Todos los Santos, de ahí la precaución por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Altercados por Vito Quiles

Zaragoza vivió ya la semana pasada graves altercados como consecuencia del acto convocado por Vito Quiles.

Entonces se tuvo que movilizar a los antidisturbios, al helicóptero de la Policía y varios drones para restablecer la normalidad.

El choque entre grupos de extrema izquierda y extrema derecha terminó con cinco detenidos y ocho policías heridos.

Los agitadores volcaron contenedores y lanzaron objetos contra los agentes, aunque 'nada' comparado con los graves altercados registrados este lunes en Bilbao.

Desde Delegación aseguran que son conocedores del movimiento que se está produciendo en redes y recalcan que todos estos llamamientos están siendo monitorizados.

En las próximas semanas serán claves los recursos de la Policía Nacional.

El Cuerpo cuenta con unidades especializadas en la investigación de delitos cometidos a través de internet y en el seguimiento de informaciones difundidas en redes sociales que puedan afectar a la seguridad ciudadana.

En relación con las posibles movilizaciones vinculadas a Blocus, dicen desde la Policía, "se está realizando un seguimiento de la información disponible, valorando su credibilidad, alcance y otros factores que puedan resultar relevantes".

En función de esa valoración, se adoptarán las medidas preventivas y los dispositivos de seguridad que se consideren necesarios, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, prevenir posibles incidentes y permitir el ejercicio pacífico del derecho de reunión y manifestación.

La situación es tan delicada que por razones de seguridad no se van a facilitar detalles sobre posibles dispositivos policiales.