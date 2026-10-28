Multitudinario minuto de silencio en Aragón por la tragedia de tren en Toledo: "Estamos conmocionados"

España vive una jornada trágica tras el doloroso accidente ferroviario de este miércoles, 28 de octubre, en Urda (Toledo), en el que han perdido la vida al menos 68 personas y decenas de heridos.

La terrible noticia ha sacudido a todas las Comunidades y provincias, por lo que toda la agenda en Aragón se ha paralizado como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas.

En la mañana de este 28 de octubre el Gobierno de Aragón, la delegación del Gobierno en Aragón y los Ayuntamientos de Huesca, Zaragoza y Teruel y el resto de instituciones aragonesas han cancelado sus agendas. Además, han convocado un minuto de silencio para sumarse al dolor y transmitir las condolencias.

A las 20:00 horas ha tenido lugar un minuto de silencio en las puertas de la Casa Consistorial de Zaragoza, donde ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; representantes del Ejecutivo autonómico y de la Corporación municipal, así como de la Delegación del Gobierno en Aragón.

A ellos se han sumado centenas de ciudadanos para mostrar su apoyo a las víctimas, donde muchos llevaban carteles con mensaje claro "La corrupción mata" o "Óscar Puente dimisión".

“Estamos todos consternados y conmocionados por el trágico accidente que ha tenido lugar esta mañana en Toledo. En nombre de Zaragoza quiero transmitir las condolencias a las familias y a todas las personas afectadas y próximas. Todos nos sentimos identificados con las 68 víctimas”, ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Asimismo, el Presidente del Gobierno de Aragón ha agradecido la solidaridad de Aragón ante este hecho catastrófico.

"En el caso de Aragón hemos ayudado en la medida que nos han pedido. Hoy es día para trasladar solidaridad y cariño a la comunidad de Castilla la Mancha y a todos los españoles que han perdido a seres queridos en este accidente de tren", ha expresado Azcón.

En este contexto, la Delegación del Gobierno de España en Aragón ha convocado mañana, jueves 29 de octubre, a las 12:00, un minuto de silencio en señal de duelo con motivo del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Esta convocatoria tendrá lugar también en las subdelegaciones de Huesca y Teruel.

Muestra de Apoyo

El Gobierno de Aragón ha ofrecido todos los medios a su alcance para poder participar en el rescate del accidente ferroviario entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo.

"Estamos estremecidos y tremendamente preocupados por las imágenes que estamos viendo", ha declarado a primera hora de este 28 de octubre el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Desde el Ejecutivo ya se han puesto en contacto con la Junta de Castilla-La Mancha para trasladar ayuda con todos los medios humanos y sanitarios, incluidos los helicópteros del 112.

Además, el departamento de Sanidad ha puesto a disposición del Servicio de Salud de Castilla la Mancha los servicios del Banco de Sangre de Aragón para cualquier necesidad que tengan.