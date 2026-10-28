Juan Pardo, presidente de la Casa de Castilla-La Mancha: "Es el segundo accidente ferroviario este año, estamos consternados"

La preocupación y la consternación ha nublado la mañana de este miércoles a todos los socios de la casa regional de Castilla-La Mancha en Zaragoza.

Las primeras imágenes que han ido recibiendo del choque entre dos trenes de alta velocidad, en Urda (Toledo), han hecho saltar las alarmas ante la posibilidad de que "algún familiar se encontrara en ese tren".

En el siniestro, sucedido en el punto kilométrico 118 a las 8:54 horas, están implicados un tren AVE de Renfe del fabricante Siemens en el que viajaban 397 personas y otro de Iryo de Hitachi (con 147 pasajeros a bordo) que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Hasta el momento, los fallecidos ascienden a 50 y hay más de 179 heridos, según confirma Protección Civil.

Juan Pardo, el presidente de la asociación, se ha puesto en contacto con sus familiares de la provincia vecina nada más conocer lo sucedido.

"He llamado a mi sobrino y a su mujer para saber si estaban bien. Al principio no me han cogido el teléfono, estaba preocupado porque ella suele coger esa línea", explica a este diario.

Afortunadamente, sus familiares se encuentran bien. "Están bastante consternados por lo sucedido, como toda la Comunidad", declara.

Paralelamente, en el grupo de WhatsApp de la Casa Regional donde están los 200 socios "de momento nadie ha comunicado sobre familiares desaparecidos, heridos o fallecidos", confirma Pardo.

No obstante, asegura que se mantienen "completamente" atentos a toda la información que les va llegando de lo sucedido.

Incredulidad

La sensación que predomina entre los socios es la de incredulidad puesto que, "lamentablemente, no es el primer accidente de este año con los trenes de alta velocidad que tiene lugar en el país".

"Estamos bastante sorprendidos", insiste, con la imagen de lo sucedido hace nueve meses en Adamuz, donde fallecieron 46 personas también por una colisión entre un tren de Iryo y otro de Renfe.

En un comunicado, el presidente ha expresado que, como castellanomanchegos lejos de su tierra, desde la asociación sienten "el dolor de Castilla-La Mancha como algo propio".

"Aunque nuestra casa se encuentra en Zaragoza, nuestros orígenes, nuestras raíces y nuestros sentimientos nos mantienen profundamente unidos a nuestra tierra. En momentos tan difíciles, queremos hacer llegar un mensaje de solidaridad, unión y esperanza", ha concluido Pardo.