La estación del AVE de Zaragoza empieza a recuperar la normalidad tras el caos por el accidente de tren de Toledo

La estación Delicias de Zaragoza comienza a recuperar progresivamente la normalidad tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles, 28 de octubre, en Toledo, que por el momento, ha dejado 68 muertos, según los últimos datos.

En la estación aún persisten incidencias en algunas conexiones como es el caso de Barcelona. Además, los trenes con destino a Andalucía permanecen cancelados hasta diciembre, según fuentes oficiales de Renfe. El resto de viajes que salen de Delicias lo hacen con normalidad.

Así lo explica Alba Requena, una joven que tiene previsto viajar a Madrid en el AVE de las 20.20, "de momento no lleva retraso".

Alba reconoce sentirse "inquieta" ante la posibilidad de que surgieran problemas en su viaje. "Estoy un poco cagada, nunca se sabe, además es la primera vez que viajo en AVE".

Alba Requena espera en la estación Delicias E.E. Zaragoza

Otra de las pasajeras es Amaia. Esta joven vuelve de Barcelona y reconoce que "el viaje ha ido bien, sin incidencias". Amaia enlaza ahora con otro tren para ir a Pamplona y asegura que "de momento no se ven retrasos, todo está bien".

Aunque todo parece que va volviendo a la normalidad, Ana es una viajera que sí que ha sufrido alteraciones. La joven tenía previsto viajar en un tren procedente de Sevilla pero el convoy no ha podido llegar debido a las consecuencias del accidente.

"Voy a Barcelona, voy a intentar que me reubiquen, no me han avisado de nada", expresa la joven disgustada.

Los retrasos en las pantallas de la estación E.E.

Las quejas también alcanzan a otras conexiones ferroviarias. Feli expresa su preocupación por la línea de Pamplona, de la que recuerda episodios "muy malos".

"Más de una vez los trenes se han detenido y los pasajeros han tenido que continuar el trayecto en autobús", explica Feli mientras espera su tren.

De esta manera, la estación va recuperando el ritmo habitual, aunque eso sí, con más miedo entre los pasajeros.

Situación del 29 de octubre

Según ha podido saber este diario a través de fuentes de Renfe, para mañana, 29 de octubre, hay cuatro trenes suprimidos.

Además, los viajeros que hacen el trayecto Zaragoza-Barcelona han sido reubicados aunque no lo han hecho los que viajan al sur.

Por el momento, no se prevé poner un sistema alternativo de autobuses.

Desde Renfe también han informado de que "los viajes de estos trenes se pueden cambiar o cancelar gratis" y "a partir del 31 de octubre y de cara al puente, también se pueden anular gratis como situación excepcional".