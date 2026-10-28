Carlos (52) persona sin hogar en Zaragoza: "La única manera de salir de esto es trabajando, he mandado varios currículums"

Cerca de 350 personas voluntarias de Cruz Roja se han movilizado para recorrer las calles, plazas, parques y distintos rincones de Zaragoza con un objetivo común: realizar un recuento de personas en situación de sinhogarismo y conocer de primera mano su realidad.

Organizados en equipos y distribuidos por diferentes zonas de la capital aragonesa, los voluntarios se han adentrado en la ciudad para localizar a estas personas, acercarse a ellas y recoger información que permita conocer mejor sus circunstancias y necesidades.

El operativo, realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Cruz Roja, permite conocer el número real de personas que viven en la calle a través de una encuesta.

Las preguntas son iguales para todo el mundo. Desde "¿Cómo te llamas? o ¿Cuántos años tienes? hasta ¿Qué necesitas? o ¿Cuál es tu situación?".

Además, según ha destacado la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, "este año es recuento nacional, así que también vamos a poder conocer los datos de otras ciudades".

En este sentido, la coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo, ha explicado que "dividimos la ciudad en 51 zonas y vamos con vehículos o a pie, así recorremos todas las calles".

La labor de los voluntarios

Los voluntarios son los encargados de llevar a cabo este recuento. Poco antes de las 21.00 horas, han comenzado a salir y a distribuirse por las distintas zonas que les han sido asignadas, donde se encargarán de realizar el recuento.

Marta Gutiérrez, Pedro Urbano, María Jesús Remiro y Roberto Pérez son cuatro de los 350 voluntarios que se han unido a este proyecto. A ellos se les ha asignado la zona de Parque Goya para poder conocer de primera mano todas las historias de las personas sin hogar que habitan ese área.

Los voluntarios asignados en la zona de Parque Goya E.E. Zaragoza

Los cuatro afrontan la noche con una sonrisa y con ganas de ayudar. Para Remiro esta experiencia es nueva. Es la primera vez que participa como voluntaria pese a llevar casi 20 años colaborando con Cruz Roja.

Remiro ha señalado que gracias a esta experiencia ha podido acercarse a una realidad "hasta ahora desconocida y que le llamaba la atención".

No le pasa lo mismo a Gutiérrez, quien lleva años participando en este proyecto y en otros similares. Ella es educadora social y ha manifestado "la importancia de este tipo de recuentos" para "conocer la realidad de todas las personas".

Cientos de personas sin hogar

Entre las personas con las que se encuentran los voluntarios está Carlos Alberto, un hombre de 52 años de origen portugués y que lleva 22 años en España. Por la noche duerme en la plaza de San Bruno de la capital aragonesa junto a cientos de personas más que también se encuentran en situación de sinhogarismo.

Carlos Alberto, apoyado en su esterilla y tapado con varias mantas, cuenta a este diario que tras recorrer distintas ciudades de la península como Madrid, Sevilla o Barcelona, "ahora llevo más de año y medio en Zaragoza" en situación de sinhogarismo.

"Estoy fatal, pasando frío, lluvia y hambre", ha explicado al relatar su situación actual. Carlos Alberto ha mencionado que siempre ha trabajado "de todo", principalmente en el sector agrícola y de la construcción, donde cuenta con experiencia como albañil, electricista y pintor, entre otros.

Ahora, asegura que su principal esperanza para salir de esta situación es encontrar un empleo. "La única manera que estoy esperando que esto termine es trabajando", ha afirmado.

En este contexto, Carlos ha señalado que "ya he mandado varios currículums en la construcción".

Mientras tanto, la ayuda que recibe es limitada. Según ha contado Carlos, desde Cruz Roja le ayudan y "esta noche me han traído pan y dos latas de atún para cenar".

Carlos es una de las cientos de personas que se encuentran en situación de calle y cuya historia busca visibilizar este recuento.