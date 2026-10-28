Aragón suspende su agenda oficial por el accidente en Toledo y los Presupuestos no se presentarán el jueves

El Gobierno de Aragón ha cancelado este miércoles su agenda institucional después de producirse el trágico accidente de tren en Toledo, que se ha saldado con al menos un centenar de muertos tras las primeras estimaciones.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han detallado que no se presentarán los Presupuestos de Aragón para 2027 el jueves, como estaba previsto. En función de la declaración de luto oficial por parte de Moncloa se tomarán el resto de decisiones.

Fue el presidente, Jorge Azcón, quien avanzó la presentación de las cuentas. Son las primeras de la presente legislatura y romperán la parálisis presupuestaria desde 2023.

La DGA solo ha celebrado una convocatoria minutos después de producirse el accidente. Ha sido por parte de la consejera de Economía, Eva Valle, para ofrecer las perspectivas económicas de la Comunidad.

Se ha cancelado la presentación del proyecto Escala Aragón, junto al Instituto Aragonés de Fomento, Fundación Ibercaja y CEOE.

Este miércoles estaban previstas declaraciones del vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox) desde la embajada de Senegal en Madrid y la presentación de un evento deportivo por parte de Azcón en el Pabellón Príncipe Felipe.

"El Gobierno de Aragón suspende su agenda oficial en señal de duelo por el accidente ferroviario de Toledo. Toda nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos", ha expresado la DGA en un comunicado.

En las Cortes, el PSOE, el grupo parlamentario popular e Izquierda Unida también han anunciado la cancelación de distintas ruedas de prensa.

Los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel se han adherido al minuto de silencio promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias. Tendrá lugar a las 20.00 horas.