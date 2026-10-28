Aragón sale del vagón de cola en el uso de la IA entre sus empresas, pero sigue por debajo de la media de España

Las empresas de Aragón ya no se encuentran en el vagón de cola respecto al uso de la inteligencia artificial en el trabajo, pero la Comunidad sigue lejos de los registros más altos de España. De hecho, ni alcanza la media del Estado.

Así se desprende de un informe publicado esta semana por Cotec en base a datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras abarcan todo el año 2025 y el primer semestre de 2026.

Durante este período, la adopción de la IA en las empresas de 10 o más empleados en Aragón alcanzó el 29,25%. Un año antes (2024), la tasa se situaba en el 13,86%, lo que significa una subida del 15,39% en solo un año.

La media nacional también ha crecido significativamente (12,5%), de modo que Aragón sigue por debajo de este registro. En 2024, esta era de 21,1%. Subió hasta el 33,6% en 2025.

Es decir, el aceleramiento de la IA en la Comunidad ha permitido acortar terreno con el conjunto de España: de una brecha del 7,24% al 2,89%.

Con todo, Aragón tiene unos vecinos igual de competitivos o más. Cataluña ostenta la adopción de IA más alta de España (40,49%, por encima del 40,07% de Madrid), Navarra se sitúa en el 36,45% y Valencia en el 34,11%.

Otros territorios destacados son Ceuta (35,72%), Andalucía (31,79%), Asturias (30,71%), Canarias (30,28%) y Baleares (29,96%).

Por debajo de Aragón están País Vasco (28,65%), Castilla y León (27,78%), Castilla-La Mancha (26,18%), La Rioja (24,79%), Murcia (24,58%), Galicia (24,56%), Extremadura (23,81%), Cantabria (21,01%) y Melilla (8,78%).

La comparativa interanual demuestra que Aragón ha superado a regiones con las que compartía registros, o bien ha abierto brecha con las que ya estaban por detrás. Entre ellas, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Galicia y Extremadura.

Las empresas aragonesas se han visto superadas por un territorio. Se trata de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que se ha disparado (8,18% al 35,72%).

Grupo "divergente"

Cotec enmarca a Aragón y sus empresas de 10 trabajadores o más dentro del grupo "divergente". Esta franja agrupa a las comunidades que en el año base del informe, 2022, mostraban un uso de la IA por debajo de la media y que no han alcanzado el promedio nacional.

En cualquier caso, es la categoría global más baja. Por encima están las convergentes (tasa inferior con crecimiento superior), liderazgo estancado (por encima de la media y crecimiento inferior) y liderazgo reforzado (por encima de la media y crecimiento superior).

No existen datos desglosados a nivel autonómico o provincial, si bien el INE precisa que el uso más habitual de la IA fue generación de imágenes, vídeos, sonidos o audio. En microempresas (64,3%) y las de diez o más (62,7%).

Le sigue el análisis de lenguaje escrito (57,3% y 45,8% respectivamente), automatización de flujos de trabajo (34,2% y 24,5%), aprendizaje automático (26,9% y 14,5%), reconocimiento de imágenes, de voz y robots, vehículos y drones autónomos (7,1% y 3,9%). Esta última es la menos implantada.

En el conjunto de España, las grandes empresas tienen más facilidad para adoptar mecanismos de IA. Concentran el 74,4% global después de que la brecha haya aumentado en 33,8 puntos entre 2022 y 2025.

Las medianas (50 a 249 trabajadores) registran un 29,1 de incremento; 22,5% más entre las pequeñas (diez a 49, el punto de partida del informe) y en las microempresas (menos de diez) el uso es del 21,4%.

TIC y Servicios

Los ámbitos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) presentan una tasa de penetración del 72,2%. Por detrás están las empresas de servicios (38,2%), la industria (29,1%) y la construcción (22,6%).

No obstante, la IA se ha abierto paso en todas ellas: 41,1% de crecimiento en tres años en TIC, 27% servicios, 20,2% industria y 17,9% construcción.

De acuerdo con los datos cruzados de Cotec y el INE, ocho de cada diez empresas señalan la falta de conocimiento interno como el obstáculo principal para introducir la IA. Por otro lado están los costes de implantación, que influyen más en función de lo pequeñas que sean.

En las de diez o más trabajadores entran en juego la falta de claridad sobre consecuencias legales y asuntos de protección de datos, la disponibilidad y calidad de los mismos o incompatibilidades con sistemas internos.

Los datos e informes concluyen que las empresas que utilizan una o más tecnologías de IA tienen una productividad laboral por encima del resto. Esta ventaja puede rondar el 27%.

En términos globales, el número de empresas que adoptan la IA ha pasado de 202.761 a 726.385 en tres años. O lo que es lo mismo, casi se ha triplicado (258% más).

El salto entre 2024 y 2025 significó la incorporación de 278.578 nuevas empresas. Porcentualmente, significó un 62% más.