Aragón ofrece todos los medios para ayudar en el accidente ferroviario de Toledo que deja 50 muertos y 179 heridos

El Gobierno de Aragón ha ofrecido todos los medios a su alcance para poder participar en el rescate del accidente ferroviario entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo.

La colisión ha dejado ya al menos 50 personas fallecidas y más de 170 de heridos, según confirma Protección Civil.

"Estamos estremecidos y tremendamente preocupados por las imágenes que estamos viendo", ha declarado a primera hora de esta mañana el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Desde el Ejecutivo ya se han puesto en contacto con la Junta de Castilla-La Mancha para trasladar ayuda con todos los medios humanos y sanitarios, incluidos los helicópteros del 112.

Además, el departamento de Sanidad ha puesto a disposición del Servicio de Salud de Castilla la Mancha los servicios del Banco de Sangre de Aragón para cualquier necesidad que tengan.

El Gobierno de Aragón ha suspendido su agenda oficial en señal de duelo por el accidente, así como la presentación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma prevista para este jueves.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado esta tarde, a las 20.00 horas, un minuto de silencio en la puerta de la Casa Consistorial, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

La capital de Aragón secunda así la iniciativa de la FEMP, que ha convocado este minuto de silencio en todos los ayuntamientos españoles.

El Ayuntamiento de Huesca también ha convocado para la misma hora un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial oscense en memoria de las víctimas del trágico suceso.

Por su parte, las Cortes de Aragón ha suspendido la actividad parlamentaria durante, al menos, la jornada de este miércoles en señal de duelo por el accidente. La institución guardará también un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y como muestra de apoyo a los heridos, sus familiares y seres queridos.

Mensajes de apoyo

"Sigo con preocupación las noticias del accidente ferroviario en Toledo. Todo mi apoyo a los equipos de emergencias y a las familias y seres queridos de los pasajeros", ha expresado Azcón a través de X.

"Hemos ofrecido todo lo que está en nuestra mano para poder ayudar en el rescate del accidente del que aún tenemos poquísima información y que acabamos de conocer", ha afirmado el presidente, quien ha trasladado sus condolencias por lo sucedido.

La líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, también ha expresado "todo" su cariño a los afectados y familiares, así como el reconocimiento a los servicios de emergencias.

"Sobrecogida ante la información que nos llega sobre el accidente ferroviario ocurrido esta mañana. Os dejo aquí el teléfono que ha habilitado Renfe 900 10 10 20 para los afectados", ha manifestado en un mensaje de X.

La portavoz del partido socialista en Zaragoza, Lola Ranera, ha manifestado "con el corazón roto" un mensaje de "solidaridad" a todas las víctimas y familiares en un post en sus redes sociales.

"Mi reconocimiento más sincero a la encomiable labor de los servicios de emergencias", ha declarado Ranera.

Trenes

Desde Renfe confirman que los trenes de Renfe del corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona circulan con normalidad.

Se ven afectados los trenes AVE transversales que unen Aragón con Andalucía, que no pueden circular por el corredor Sur. Son dos trenes diarios por cada sentido, uno por la mañana y uno por la tarde (por sentido).

El Zaragoza-Sevilla-Málaga de la mañana está circulando solo hasta Madrid y luego retornará. El Granada-Sevilla-Zaragoza no ha podido circular en el tramo andaluz. Es previsible que suceda algo similar con los dos AVE de la tarde.

Los viajeros con trenes enlazados (combinados) de Zaragoza a Madrid y de Madrid a Andalucía están siendo informados de que estos trenes solo circulan hasta Madrid.

Renfe está comunicando la situación a sus viajeros y llevando a cabo cancelaciones y cambios de billete sin coste.

El lider de CHA en Aragón, Jorge Pueyo también ha expresado su "enorme preocupación" ante el accidente ferroviario. "Enviamos nuestro cariño a las familias y amistades de las personas fallecidas y de las heridas. Nuestro apoyo y fuerza para los servicios de emergencia que están trabajando sobre el terreno", ha declarado en X.