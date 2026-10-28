Aragón crece en la misma línea que España pese a la "incertidumbre" geopolítica y con los centros de datos

El Gobierno de Aragón ha ofrecido este miércoles su análisis sobre las perspectivas económicas de la Comunidad del presente año y el siguiente.

Las distintas estimaciones apuntan que Aragón crecerá en la misma línea o incluso más que el conjunto de España en cuanto al Producto Interior Bruto (PIB). Los sectores estratégicos mantienen su fortaleza pese al escenario de "incertidumbre" internacional con las tensiones geopolíticas y el aumento de costes.

La consejera de Economía, Eva Valle, ha destacado en este sentido que la situación "no está exenta en absoluto de riesgos",

En cifras, el PIB real crece un 2,4% este 2026 de acuerdo a la Dirección General de Política Económica de la DGA y lo hará en un 2% en 2027. La previsión es finalizar este año con un 9,2% de paro y el siguiente con el 7,4%, ambos indicadores mejores que la media nacional.

Las estimaciones sobre el PIB varían del 2% este año (Hispalink) al 2,7% (Ibercaja) y la media desglosada ronda el 2,3%. En 2027, el escenario más optimista lo ofrece de nuevo Ibercaja (2,8%), si bien la media es del 2,2%.

Desde el Gobierno de Aragón explican que existe "consenso entre analistas" alrededor de dichas previsiones. En el caso de España, estas apuntan al 2,5% de crecimiento este año y 2% el siguiente.

La creación de empleo se mantendrá "de forma continuada" y la tasa continuará bajando, sostienen, hasta el citado 9,2%. A nivel estatal, la cifra es del 10,2%.

Dinamismo

Los principales sectores en Aragón mantendrán su "dinamismo" y "solidez". Estos son la construcción, cerca del pleno empleo (2,6% paro) o la industria. También los servicios, con una fuerte influencia del aumento del consumo doméstico, y la agricultura.

En este sentido, la renta agraria creció un 10,9% en 2025. La producción final lo hizo en un 8,6%.

Eva Valle ha apuntado que la geopolítica ha tenido un impacto directo sobre la inflación, que Aragón resiste sobre el papel mejor que España: 3,8% frente a 4,3% este último trimestre del año en la general y 2,6% contra 3% la subyacente.

La Comunidad también ofrece una menor desigualdad en la distribución de la renta. Son 3,7 puntos menos en el Índice de Gini.

Así, Valle ha destacado que el escenario global pesimista permitirá un crecimiento del 0,6% del PIB, 2% el prudente y 2,5% el más optimista. Esto dependerá en buena medida de las tensiones geopolíticas y el aumento de los costes, además de otros factores relacionados con mercados internacionales.

En clave autonómica y nacional, las previsiones favorables no tienen en cuenta la posible aprobación de la regulación de los centros de datos por parte del Gobierno de España. Valle ha reiterado que el decreto afectaría a las inversiones anunciadas.

Sí se ha tomado en cuenta la dificultad para encontrar mano de obra cualificada. "Las previsiones que tenemos incorporan las capacidades en este momento, la mano de obra la miramos con mucho cuidado", ha resaltado.