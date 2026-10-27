Yraya Zaldua, estudiante con discapacidad del CI Burlada FP de Navarra, ganadora de los II Premios Nacionales Inclucina

La premiada ha recibido el galardón principal de los primeros premios en España que reconocen el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual.

MarYraya Zaldua, del CI Burlada FP de Navarra, es la gran triunfadora de los II Premios INCLUCINA, la primera iniciativa nacional que reconoce el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual en escuelas de hostelería o centros de FP.

El jurado, presidido por la prestigiosa chef con tres estrellas Michelin Elena Arzak, ha decidido otorgar el primer premio a esta joven, que ha recreado como nadie la receta propuesta para el concurso, un “Gnocchi te Quiere Verde”, muy especial que han tenido que elaborar todos los participantes.

El director general de Familias del Gobierno de Aragón, David Sáinz, ha sido el encargado de desvelar a la ganadora, que ha recibido emocionada la estatuilla de cerámica, elaborada por artistas con discapacidad intelectual del taller ocupacional Alma ATADES, y el diploma que la acredita como la vencedora.

Además, Zaldua, que ha participado junto con su profesor Manuel Moreno, recibirá 1.000 euros por hacerse con el galardón.

El segundo premio, gratificado con 700 euros y anunciado por la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha sido para Eneko Muñoz, de Peñascal Koperativa de Galdakao de Bilbao.

Y el tercero, entregado por el director de Makro en Zaragoza, Damián Alemany, se lo ha llevado Juan Miguel Serrano, del IES La Flota de Murcia, quien recibirá por ello 300 euros.

A estos galardones se han presentado doce alumnos procedentes de Alicante, Barcelona, Bilbao, Ceuta, Girona, Guadalajara, Lleida, Murcia, Navarra, Sevilla, Vitoria y Zaragoza.

Este lunes por la mañana, los participantes, acompañados por uno de sus profesores como ayudantes, han elaborado la receta en el espacio La Zarola de Zaragoza. Y ha sido el mediodía, en la gala de entrega de los II Premios Nacionales Inclucina, cuando el jurado ha descubierto su veredicto.

Además, durante la velada se ha reconocido con el Premio INCLUCINA de honor al IES Almina de Ceuta, que han recogido el alumno, Jaime Saíz, y su profesora, Toska Guerrero.

La Gala de los II Premios Nacionales Inclucina, ha sido una verdadera celebración del talento culinario y la inclusión, pero también ha tenido momentos musicales, como los que han brindado el grupo a capela B Vocal, que ha dinamizado la cita con sus actuaciones.

Mientras, el actor, cómico y presentador Luis Larrodera y la miembro del jurado, embajadora del Club Inclucina y presidenta de la Real Academia de Gastronomía, Lourdes Plana Bellido, han ejercido de maestros de ceremonias.

Un jurado, por cierto, de excepción, presidido por la prestigiosa chef, Elena Arzak, única cocinera española con las 3 estrellas Michelin y presidenta de honor del Club Inclucina, formado por Antonio Rodríguez Cosme, presidente de ATADES; Lourdes Plana, presidenta de honor de la Real Academia de Gastronomía, y embajadora del Club Inclucina; Félix Rivadulla, destacado periodista, subdirector Vocento Gastronomía; Pau Arenós, reconocido crítico gastronómico, escritor y periodista en El Periódico de Catalunya; y Josema Azpeitia, periodista gastronómico, alma máter de la revista Ondojan.com y exprofesor de Gastronomía Vasca del Basque Culinary Center.

Con estos galardones también se pretende posicionar a la capital aragonesa como ciudad de referencia de la gastronomía inclusiva en España.