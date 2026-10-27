Vox ficha al experto en resolución de conflictos Álvaro Polo como gerente del IASS tras dos meses con el puesto vacante

El abogado Álvaro Polo Ernicas, experto en resolución de conflictos, será el nuevo director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tras dos meses con el puesto vacante.

Así lo ha confirmado Vox a preguntas de EL ESPAÑOL.

El partido anunció a finales de agosto la salida de Marta Tejero por motivos personales y, desde entonces, ha estado buscándole sustituto.

De Tejero se destacó su gestión "fundamental" para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a Zaragoza en julio.

El nuevo director, cuyo nombramiento se llevará a Consejo de Gobierno extraordinario en los próximos días, fue elegido en 2025 como 'Abogado a seguir' por la revista estadounidense Best Lawyers y cuenta con más de 10 años de experiencia en uno de los despachos más prestigiosos de España.

Su labor será especialmente importante, ya que será quien se encargue de administrar todo lo relativo a las prestaciones económicas y los centros públicos de atención social que dependen del Instituto, destacando sobre todas estas tareas la gestión de la dependencia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y opositor al Cuerpo de Abogados del Estado, Polo tiene un máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE) de Madrid.

Actualmente tiene 36 años y se ocupa tanto del asesoramiento recurrente como de la dirección letrada de asuntos y procedimientos en las especialidades de Derecho Civil, Mercantil y Penal Económico.



Asimismo, asesora en la elaboración de instituciones o figuras jurídicas propias del Derecho Civil Foral Aragonés en Empresas Familiares (Pacto Sucesorio, Fiducia, Testamento, Capitulaciones etc.).



Él mismo destaca en su perfil profesional su formación especializada en Corporate Compliance y en materia de prevención de riesgos penales, programas de cumplimiento normativo, responsabilidad penal de la persona jurídica y diseño de marcos de gobernanza corporativa adaptados a la realidad de la empresa familiar.

Además, durante sus años de universidad fue presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho.

También figura como fundador de Compromiso Joven, una asociación dedicada al voluntariado y a las actividades culturales dentro de la Universidad de Zaragoza.

De esta forma, Vox ha vuelto a apostar por un experto en Derecho para uno de sus cargos de más relevancia en Aragón.

El anterior elegido fue Raúl López, que fichó como desregulador para simplificar la Administración.

Doctor en Derecho y Profesor Asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, hasta su nombramiento ejercía como Juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y había escrito numerosos artículos en materia jurídica, especialmente en la rama del Derecho deportivo.

Los precedentes

Marta Tejero sustituyó en el cargo a Ángel Val. Este último lo ostentó durante 3 años (2023-2026) con la popular Carmen Susín como consejera hasta la celebración de las autonómicas el pasado mes de febrero.

La entrada del nuevo responsable del IASS coincidirá con la presentación y tramitación de los Presupuestos para 2027.

La actualización de las cuentas, prorrogadas desde 2024, traerá una mayor consignación para estas áreas. El propio Alejandro Nolasco confirmó hace escasos días que Bienestar Social experimentará un incremento de 90 millones de euros hasta situarse en los 550.

En este caso, el nombramiento no tuvo que pasar por el Consejo de Gobierno.

García Aldea ha desempeñado cargos en distintas áreas del Ejecutivo autonómico. Fue secretario general técnico del Departamento de Educación la pasada legislatura y de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes entre 2011 y 2015, con Luisa Fernanda Rudi.