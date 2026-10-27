Stellantis invierte 22,8 millones para autoconsumo en su fábrica de Figueruelas (Zaragoza): nuevo parque eólico y baterías

Stellantis ya tiene luz verde para las obras de su último proyecto de autoconsumo en la planta de Figueruelas (Zaragoza), en el que invertirá casi 23 millones de euros.

El proyecto Opel IV-B abarca los términos municipales de Figueruelas y Pedrola y constará en un módulo de aerogeneradores y otro de almacenamiento de baterías de litio, que se ubicará dentro de la propia fábrica, junto a la central de cogeneración ya existente.

Ambas instalaciones se conectarán a la red de media tensión de la subestación SET-1Opel. El objetivo es integrarlas con el resto del suministro, que abarca gas y plantas fotovoltaicas nuevas y ya operativas.

La planta contará con un total de 89,95 megavatios instalados. Además, el excedente generado se verterá en la red de transporte a través de la subestación Entrerríos.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) certificó este lunes la autorización administrativa previa y de construcción a Stellantis España. Según refleja el expediente aprobado por la Dirección General de Energía y Minas, el montante total asciende a 22.828.226,05 euros.

El módulo eólico concentra la mayor parte de la inversión, con más de 19 millones (19.106.976,29). La parte dedicada a almacenamiento de baterías de litio (Stellantis Bess Figueruelas) costará 3.721.249,76 euros.

Stellantis es la promotora de ambas partes. La primera instalación constará de cuatro aerogeneradores de marca Nordex y una potencia de siete megavatios cada uno.

Estos ocuparán varias parcelas de los polígonos ocho y diez del término municipal de Figueruelas. La parte relativa a Pedrola se situará en los polígonos denominados 19, 21, 102, Pradillo 3 y 12 y Entrerríos.

Los aerogeneradores contarán con una red subterránea de media tensión hasta la planta de Stellantis. Será a través de dos circuitos de 5.617 y 1.781 metros respectivamente. En la subestación de la fábrica será necesario instalar nuevas celdas de alta tensión.

Baterías

Los almacenes de baterías de litio contarán con 15 megavatios instalados. La potencia máxima está cifrada en 15.480 kilovatios y la capacidad de almacenamiento es de 30.960 kilovatios/hora (30,96 megavatios). Esto se traduce en dos horas de autonomía del sistema a dicho ritmo.

Stellantis contempla desplegar seis contenedores para baterías de litio ferrosfato, con 5,16 megavatios de potencia cada uno. Todas ellas se conectarán a través de la red de media tensión a la subestación SET-1 Opel.

El proyecto de la compañía automovilística ha tenido que salvar distintas alegaciones. Entre ellas, una de Samca por posibles incompatibilidades con el proyecto Green It Aragón, con el que desplegarán un centro de datos en varios municipios de la zona.

Sin embargo, no han trascendido más detalles más allá de que Stellantis se ha comprometido a "cumplir las condiciones alegadas". El Servicio Provincial de Zaragoza dictaminó tras esto que ya "no existen reparos para conceder las autorizaciones".

La Comunidad de Regantes de Real Acequia de Luceni también advirtió sobre posibles afecciones a los accesos a explotaciones agrícolas y a los caminos. Esto requirió la firma de un acuerdo bilateral entre ambas partes.

Stellantis se comprometió con otra comunidad, en este caso los regantes Oeste Figueruelas, para hacer compatibles las obras con los regadíos que se están desplegando.

Movimiento de tierras en los suelos donde se levantará la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas Javier Cebollada EFE

El proyecto ha presentado modificaciones respecto al expediente original debido a alegaciones de Redexis, por el paso de un gasoducto y una línea de fibra óptica. La promotora presentó su conformidad.

Stellantis ha tenido que subsanar más cuestiones relativas a "posibles deficiencias en radioenlaces o señal de televisión" por parte de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST). Aceptó también los requerimientos de la empresa pública.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) emitió asimismo un informe favorable y determinó que no existe afección a cauces públicos. Ya el pasado mes de junio, el Ministerio de Defensa otorgó su autorización previa por las servidumbres aeronáuticas. Este es un trámite habitual debido a la gran altura de los aerogeneradores.

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Energía y Minas, aprobó la autorización oficial el pasado 15 de septiembre, un mes más tarde que la declaración de impacto ambiental positiva del Inaga (10 de agosto).

Ahora, Stellantis dispone de un máximo de tres años para obtener la autorización de explotación definitiva. No existen más plazos alrededor del proyecto, que servirá para reforzar el suministro de la fábrica a base de energías renovables.

Gigafactoría y nuevos modelos

En el corto y medio plazo, la fábrica tiene como nuevos hitos el inicio de la fabricación de los modelos B10 y B05 de Leapmotor. El primero ya ha comenzado a producirse y, según los responsables de la joint-venture con Stellantis, los primeros modelos llegarán al cliente entre diciembre y enero.

En el primer semestre de 2027 arrancará el ensamblaje del B05. Más adelante se prevé que lleguen el A10 y el A05. Stellantis y Leapmotor aseguraron en una rueda de prensa el pasado 16 de octubre que hasta un 40% de los componentes del B10 vendrán de proveedores locales.

Mientras tanto, continúa la construcción de la fábrica de baterías para vehículos eléctricos impulsada por la china CATL. Las primeras unidades se fabricarán en las instalaciones actuales en 2027.

La entrada en funcionamiento de los edificios de celdas será progresiva. La fase 1 (30% de capacidad de producción) llegará en 2028, según la documentación del proyecto, la segunda en 2029 (65%) y el horizonte del pleno rendimiento está fijado en 2030.