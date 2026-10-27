Jorge, el joven que encontró en una beca la oportunidad de ser maestro: "Me planteaba estudiar y trabajar a la vez"

Decidir a qué quieren dedicarse profesionalmente en el futuro es uno de los grandes retos a los que se enfrentan muchos jóvenes.

Si, además, la falta de recursos económicos en el entorno familiar dificulta el acceso a los estudios superiores, esa incertidumbre puede convertirse en un obstáculo difícil de superar.

Con una nota media de 9,7 en Bachillerato y una calificación de 12,528 en la EBAU, el futuro académico de Jorge Sanz parecía garantizado sobre el papel.

Sin embargo, a sus 17 años, este joven de Formiche Alto, un pequeño municipio de la provincia de Teruel, se enfrentaba a un problema que amenazaba con condicionar su futuro, la falta de recursos económicos.

Su madre se encontraba en situación de desempleo y su padre trabajaba como peón de albañilería, con un empleo discontinuo y sujeto a interrupciones temporales.

"Es el dilema de encontrarse en el abismo. Como decía Albert Camus, cuando miras al abismo, el abismo te mira a ti. Terminar Bachillerato suponía recibir palmaditas en la espalda porque eras un estudiante perfecto, pero después la realidad te obligaba a trabajar y estudiar a la vez para mantener a una familia con dificultades económicas, como era mi caso", ha explicado Jorge Sanz.

Tras descubrir su vocación por la docencia y decidir estudiar el grado de Magisterio en Educación Primaria, el acceso a los estudios superiores se convirtió en una incógnita.

La situación cambió cuando la Fundación Dádoris apareció en su vida de manera fortuita en su propio barrio. Una vecina mayor comentó a la madre de Jorge que su hija, profesora de profesión, conocía las becas promovidas por la Fundación, una entidad que contacta directamente con institutos y centros educativos para dar a conocer sus convocatorias de ayudas al mérito académico y social.

"Siempre me habían gustado la historia, la psicología y la enseñanza, y las tres convergían en Magisterio. ¿Cuál era el problema? Que, cuando por fin encuentras tu vocación, no tienes dinero para pagar los estudios. Hasta que la Fundación Dádoris se cruzó en mi vida. Para mí, la fundación representa un antes y un después, algo vital. Pasar de la incertidumbre de Bachillerato, de no saber qué va a pasar y de estar mirando al abismo, a que te digan: “No te preocupes, que nosotros te ayudamos a cruzar”, es algo inexplicable", ha confesado Sanz.

La Fundación Dádoris establece requisitos rigurosos para conceder sus ayudas. Por un lado, exige una excelencia académica demostrable, con una nota media superior al 9 en Bachillerato; por otro, que los solicitantes pertenezcan a hogares con bajos ingresos económicos y en situación de vulnerabilidad social.

Tras presentar su solicitud, acompañada de una carta de motivación y otra de recomendación docente, Jorge superó el proceso de entrevista personal y pasó a formar parte de la fundación.

"Pasé la entrevista y fueron muy abiertos, flexibles y empáticos con mi situación. Me dijeron: “Pues enhorabuena, te vamos a dar la beca Dádoris”, ha recordado el joven estudiante.

Su incorporación a la fundación le llevó a realizar su primer viaje a Madrid en septiembre, donde participó en las jornadas anuales de acogida.

"Yo venía de un entorno muy campestre y humilde. No había salido del “triángulo de las Bermudas” que forman Zaragoza, Teruel y Valencia. Cuando llegué a la estación de Méndez Álvaro, en Madrid, me sentía como Paco Martínez Soria con la cesta de gallinas, pensando que la ciudad no era para mí. Pero, al llegar a la fundación y ver a gente tan maja, con tanta ilusión y unida en la diversidad, descubrí un ambiente enormemente enriquecedor", ha relatado el joven estudiante.

El apoyo que la Fundación Dádoris brinda a Jorge Sanz no se limita a una aportación económica puntual, sino que se articula como un respaldo integral que puede renovarse cada curso académico.

La financiación cubre los cuatro años del grado de Magisterio en Educación Primaria, que cursa en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza, con un objetivo claro. mantener un rendimiento académico cercano al sobresaliente.

"La ayuda económica se renueva cada año porque tienes que presentar las notas y demostrar que has mantenido esa excelencia académica. En las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales hay que superar una media de 8,5 para poder continuar. El objetivo es seguir rindiendo al máximo", ha explicado el futuro maestro.

Ante la encrucijada académica y laboral que se abrirá el próximo mes de junio, cuando Jorge Sanz se gradúe, el estudiante contempla dos posibles caminos profesionales, preparar las oposiciones para ejercer como maestro de Educación Primaria en el ámbito rural o continuar sus estudios de doctorado para incorporarse como profesor e investigador universitario en el campus de Teruel.

"Afronto el futuro con la confianza de saber que voy a tener a la gente de Dádoris apoyándome, y con menos miedo ante lo que está por venir. La fundación ha sido la verdadera vacuna contra la incertidumbre", ha afirmado Sanz.

Todo sobre la Fundación

Creada hace aproximadamente nueve años, la Fundación Dádoris nació con el objetivo de apoyar a jóvenes con un expediente académico brillante y escasos recursos económicos que encuentran barreras para acceder a la educación superior en España.

A través de ayudas económicas renovables, la organización contribuye a sufragar los costes de los estudios universitarios de los jóvenes seleccionados, que deben mantener un excelente rendimiento académico y cumplir estrictos criterios socioeconómicos.

Además del respaldo financiero, la entidad ofrece un modelo de acompañamiento integral que incluye tutores personales, mentores académicos y diversas actividades formativas y de integración.

Este sistema no solo contribuye a reducir la incertidumbre laboral y personal de los beneficiarios, sino que también fomenta un compromiso de futuro, una vez graduados, pueden regresar a la fundación como voluntarios o mecenas para seguir impulsando el talento que permanece oculto en distintas regiones del país.

La concesión de las ayudas está sujeta a requisitos exigentes. Los candidatos deben acreditar una nota media superior al 9 en Bachillerato y pertenecer a familias con bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad social.

Para optar a ellas, deben presentar una solicitud acompañada de una carta de motivación y otra de recomendación docente, además de superar una entrevista personal, como hizo Jorge Sanz.

En la actualidad, la representación aragonesa en la Fundación Dádoris cuenta con un grupo activo de estudiantes que cursan titulaciones de distintas disciplinas, como Medicina, Psicología y Literatura Clásica, así como másteres internacionales. Su presencia evidencia la alianza estratégica entre la entidad y el entorno educativo aragonés.

"Estoy muy contento porque, en este sentido, la Universidad de Zaragoza mantiene una estrecha relación con Dádoris. Bastantes estudiantes de la fundación estudian en la Universidad de Zaragoza y podemos decir que esta tierra tiene talento de verdad. La tierra lo tiene y Dádoris lo sabe", ha concluido Sanz.