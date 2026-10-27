Ester Muñoz acusa a Sánchez de "bailar mientras Bilbao ardía": Si no es capaz de garantizar el orden, que dimita y se vaya"

Ester Muñoz ha acusado este martes a Pedro Sánchez de "bailar mientras Bilbao ardía".

La portavoz parlamentaria del PP ha instado al presidente del Gobierno a "dimitir e irse" si no es capaz de garantizar el orden, la seguridad y la libertad en España.

"Es la tercera ciudad vandalizada. Después de La Coruña y Barcelona, ayer le tocó a Bilbao", recordaba.

En su opinión, el país merece "un presidente serio".

"La izquierda tiene que entender que en España no queremos la violencia que estamos viendo en otros países. Si tienen miedo de perder las elecciones y el poder, lo que tienen que hacer es ir a votar y aguantar, porque eso es lo que hace un demócrata", incidía.

Los populares ven incomprensible tener un presidente del Gobierno que se dedique a "ir dando besos a su mujer y bailando de mitin en mitin" mientras crece la tensión a nivel nacional. No entienden que sea "tan frívolo e irresponsable".

"Ayer supimos de informaciones sobre cómo la Guardia Civil conocía que buques de la Armada marroquí estaban en aguas españolas y que además veían cómo se lanzaban a migrantes al mar. Y Pedro Sánchez no dice absolutamente nada. Y siguen mintiendo a los españoles. Tenemos un país con una ciudad todavía invadida", remarcaba.

"Proyecto personal"

Muñoz ha contrapuesto el "proyecto personal" de Pedro Sánchez con el "proyecto reformista" de Alberto Núñez Feijóo.

"De eso va esta campaña. De que Sánchez pueda arreglar sus problemas judiciales en los próximos años manteniéndose en el Gobierno de España y utilizando todos los resortes del Estado para defenderse o de regenerar la democracia y las instituciones", decía en un acto junto al presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, y otros representantes del partido.

España, insistía la portavoz, necesita "un presidente riguroso que ponga a su país por delante de todo y que se dedique a resolver los problemas de los ciudadanos": "Y de eso van también estas elecciones, de la seriedad, el rigor, la decencia, la honradez o de una persona acosada por todos los casos judiciales que tiene en su familia, su gobierno y en su partido".

En el plano económico, el PP ha criticado que hoy sea mucho más difícil llegar a final del mes que hace tres años. "Es más difícil alquilar una casa, comprar una vivienda, llenar el depósito de gasolina, ir a la compra o trabajar y que tu salario te permita construir un proyecto de vida", exponía Muñoz.