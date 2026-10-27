CESTE y la República Dominicana refuerzan 12 años de alianza educativa y colaboración institucional

CESTE reafirma su apuesta por la internacionalización de la educación superior y por el desarrollo de alianzas que generen oportunidades para los estudiantes. CESTE

CESTE, Centro Universitario, recibió la semana pasada la visita institucional de Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana (MESCyT), y de Otto Vargas, viceministro Administrativo y Financiero, en una jornada destinada a reforzar los vínculos entre ambas instituciones y consolidar nuevas oportunidades de cooperación académica.

La delegación dominicana fue recibida por José María Marín, presidente de CESTE; Miguel Marín, CEO de la institución, y Manuel Badal, director general del Centro Universitario.

Durante la sesión de trabajo, ambas partes analizaron el estado actual de sus relaciones y abordaron nuevas líneas de actuación para fortalecer una alianza educativa que acumula 12 años de trayectoria y que mantiene su compromiso con la formación de talento y el desarrollo de oportunidades académicas entre España y la República Dominicana.

Formación especializada para contribuir al desarrollo de la República Dominicana

Uno de los momentos destacados de la visita fue el encuentro del ministro y el viceministro con los estudiantes becados por el MESCyT que actualmente cursan en CESTE másteres oficiales británicos de la University of Wales Trinity Saint David.

Durante la reunión, las autoridades pudieron conocer de primera mano sus experiencias, avances académicos y expectativas profesionales.

Rafael Santos Badía trasladó a los estudiantes un mensaje de reconocimiento y motivación, destacando la importancia de aprovechar esta etapa formativa para adquirir conocimientos y competencias que puedan aplicar en su futuro profesional.

Por su parte, Otto Vargas destacó el papel de CESTE en el desarrollo del talento dominicano: "CESTE es un aliado estratégico en la formación del capital humano que necesita la República Dominicana. Sus estudiantes están estudiando en las escuelas de negocios en especialidades que tienen que ver con logística, inteligencia artificial y análisis de datos, para que, a partir de esta experiencia, vuelvan a nuestro país, colaboren con las organizaciones en las que trabajan y puedan aportar su granito de arena para que nuestro país crezca económica, social y humanamente".

Estas especialidades responden a ámbitos de conocimiento con aplicación directa en las organizaciones y contribuyen a preparar profesionales capaces de trasladar lo aprendido a sus respectivos sectores, favoreciendo la innovación y la competitividad.

Una alianza educativa con vocación de futuro

La visita concluyó con un recorrido oficial por las instalaciones de CESTE y una visita a la Residencia SAFA-Casablanca, donde se alojan los estudiantes becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología durante su estancia en Zaragoza.

José María Marín, presidente de CESTE, agradeció la visita institucional y reafirmó el compromiso del centro con el fortalecimiento de esta cooperación: "Para nosotros es un orgullo poder colaborar con un país tan importante como es la República Dominicana. Desde CESTE estamos haciendo todo lo posible para que la colaboración entre ambas entidades, en la formación de los alumnos, sea cada vez mejor y más útil".

Con esta visita, CESTE www.ceste.es reafirma su apuesta por la internacionalización de la educación superior y por el desarrollo de alianzas que generen oportunidades reales para los estudiantes.

Tras doce años de colaboración con la República Dominicana, el centro universitario continúa trabajando para fortalecer los vínculos educativos entre ambos países, impulsar una formación especializada y contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes y al progreso de las organizaciones en las que desarrollarán su carrera,