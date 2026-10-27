Celma, Dívar, Muñoz y Azcón, este martes en el Mercado Central de Zaragoza. E. E.

Azcón defiende el "inteligente" acuerdo con Vox para el Senado: "No podíamos quedarnos mirando a las avutardas"

Jorge Azcón ha defendido este martes el acuerdo entre PP y Vox por el Senado.

En su opinión, no solo es “inteligente” sino que supone un “contraataque” a la decisión de PSOE y Frente Amplio de “cambiar las reglas de la democracia” al darse cuenta “de que iban a perder las elecciones”.

“Busca que el voto se una para conseguir el objetivo fundamental, que es reconstruir España. Hay una mayoría de españoles que quieren cambio y para eso tenemos que ganar las elecciones”, explicaba.

El presidente del PP-Aragón ha asegurado que su partido no podía quedarse “mirando a las avutardas” y ver al PSOE “desnivelar” el tablero político. “Lo único que permitiría es que Pedro Sánchez continuara en la Moncloa. Pero que compitamos con igualdad de condiciones no significa que todos seamos iguales”, aclaraba a renglón seguido.

Hace una semana se mostró especialmente crítico con la decisión de CHA de no presentarse por Teruel.

Que ahora el PP haya renunciado a tener papeleta en Guipúzcoa, Tarragona y Gerona y que Vox tampoco vaya a hacerlo en seis circunscripciones “no tiene absolutamente nada que ver”.

“El PP defiende Aragón y España, y CHA, a quien dice defender es a Aragón. El PP se va a presentar tanto en Zaragoza como en Huesca y en Teruel”, resaltaba en un acto con la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, candidatos al 29-N como Rocío Dívar y el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, entre otros representantes.

Acuerdo de colaboración con el PAR

Los populares también han hecho oficial su acuerdo de colaboración con el PAR de Alberto Izquierdo.

Los dos partidos se comprometen a "avanzar conjuntamente" en la construcción de un espacio de centroderecha, "aragonesista y con vocación mayoritaria".

Como parte del pacto, los aragonesistas confirman que no se presentarán en solitario al 29-N y que apoyarán las candidaturas del PP.

Se trata, según recalcan, de un primer paso para avanzar hacia un marco más amplio entre ambas organizaciones.

Los presupuestos, el jueves

El también presidente de Aragón ha confirmado que PP y Vox presentarán los primeros presupuestos del nuevo Gobierno este jueves.

Su intención es que mejoren “el buen estado” en el que se encuentra la Comunidad y que sean mejores que el fallido borrador de diciembre de 2026.

“Es muy importante que le demos valor a lo que debería ser normal y lo pongamos enfrente de lo que es absolutamente excepcional y antidemocrático”, incidía Azcón en relación a la falta de Presupuestos Generales del Estado.

El líder conservador ha prometido que será un presupuesto “histórico”, con un techo de gasto que crecerá un 11,6% hasta los 8.398 millones de euros.

“Nunca en la historia ha habido tanto dinero destinado a la sanidad, a la educación, a la vivienda o a las políticas sociales. Siete de cada 10 euros irán destinados a solucionar los principales problemas de los aragoneses”, agregaba.

Más dinero para carreteras

En paralelo, el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha avanzado hoy que el presupuesto de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras aumentará un 98% en las cuentas autonómicas de 2027 al pasar de 80,26 a 159 millones de euros.

El incremento, de 78,7 millones de euros, permitirá reforzar la inversión en la red viaria autonómica y atender los compromisos derivados del Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón (PEC).

López ha hecho este anuncio durante la presentación de la campaña de vialidad invernal 2026-2027, que comenzará oficialmente el próximo 1 de diciembre y se prolongará hasta el 31 de marzo, aunque podrá adelantarse o extenderse en función de las condiciones meteorológicas.

“Estamos hablando de 78,7 millones de euros adicionales para seguir atendiendo nuestra red viaria, dotada de 5.700 kilómetros, y afrontar las obligaciones de pago del Plan Extraordinario con el que vamos a abandonar el último puesto del ranking de las carreteras autonómicas de España”, ha señalado