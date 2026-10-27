Amazon defiende su peso en Aragón: el 60% de los proveedores aumenta plantilla y el 22% amplía líneas de negocio

Amazon Web Services (AWS) ha ofrecido este martes nuevos datos para defender su impacto en la economía de Aragón con los centros de datos.

Según ha detallado la multinacional en un foro celebrado en Zaragoza, casi el 60% de sus proveedores en la Comunidad han aumentado su plantilla. Y, en la misma medida, han crecido en facturación.

Así se desprende de un informe encargado a la consultora GfK, que compara el rendimiento de las empresas que colaboran con AWS en comparación con las que no lo hacen. De las primeras, un 22% abrió nuevas líneas de negocio relacionadas con los centros de datos, por un 9% del otro grupo.

Las cifras ofrecidas detallan que, en la práctica, hay un 0% de percepción negativa de estas inversiones entre las empresas. Un 35% de quienes trabajan con AWS valoran "impacto positivo" y también el 26% que no lo hace.

Más de la mitad de las proveedoras (53%) ha declarado un aumento de beneficios, por un 33% de las no proveedoras.

Respecto al empleo, el crecimiento de las plantillas ronda el 41% en las empresas que no trabajan con AWS (frente al citado 60% de las que sí). Además, uno de cada cinco empleados de las proveedoras trabaja en proyectos relacionados con la multinacional, "una parte significativa de la estructura del empleo analizado".

Internacional

Según AWS, dos de cada diez empresas encuestadas atribuyen sus proyectos de internacionalización a trabajar con esta compañía. Un 12% de los proveedores locales dice haber ampliado, o estar en proceso de hacerlo, su actividad con otros países.

Las expectativas de crecimiento son "más favorables" entre las que tienen relación con AWS (75% que espera crecer frente a 30%). Un 27% de las mismas alega "mayor estabilidad financiera y operativa".

Por otro lado, tres de cada diez hablan de "confianza y flexibilidad" en las decisiones de negocio gracias a colaborar con Amazon.

Entre las empresas proveedoras, hay casos de colaboración que se remontan a 2020, con la construcción de las instalaciones que ya están en funcionamiento. Estas se encuentran en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.

Giral Obras y Servicios trabaja junto a Carbonell y Figueras en la ampliación de las instalaciones en la capital altoaragonesa (Walqa y Plhus). Su CEO, Javier Giral, ha señalado un incremento de 24 a 30 empleados.

Gotor Comunicaciones cuenta con entre 20 y 25 personas dedicadas exclusivamente a proyectos de AWS, como ha detallado su director general, José María Alzaga. Por su parte, Gilva, que fabrica prefabricados de hormigón, ha cifrado el incremento de facturación en un 15%.

El CEO de Gilva, Jaime Valimañas, ha precisado que los empleados han crecido en la misma proporción.