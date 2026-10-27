Pilar Alegría junto a Beltrán, en la reunión de esta mañana con la Unión de Pensionistas de la UGT de Aragó. PSOE Zaragoza

Alegría ironiza con la "fusión" de PP-Vox en el Senado: "Pox, un nuevo proyecto de recortes y retrocesos para nuestro país"

"Esto es la ley del embudo". Con estas palabras ha contestado la líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, al presidente del Gobierno de la Comunidad, Jorge Azcón, quien ha dicho abiertamente esta mañana que "no tiene nada que ver" el pacto entre su partido y Vox con el del partido socialista y Frente Amplio.

El presidente del Gobierno ha defendido que la unión de ambos partidos es una manera de "contraatacar" la decisión de los grupos de la izquierda de "cambiar las reglas de la democracia", al darse cuenta, dice, "de que iban a perder las elecciones".

Declaraciones que Alegría se ha tomado poco menos que "a risa".

Ha criticado que el PP se refiera a la unión de izquierdas como "poco menos que una coalición de perdedores", mientras dice que las derechas se "funden" formando un nuevo partido político "por el bien de España" que ha definido, no sin cierta jocosidad, como "Pox".

Ha recordado Alegría que Feijóo dijo "que no iba a Gobernar nunca con Vox". "La realidad no es que no vayan a hacerlos, sino que se han fundido directamente en un proyecto de recortes y retrocesos para nuestro país", ha sentenciado.

Pensiones

Alegría ha hecho estas declaraciones junto al candidato del PSOE en Aragón al Congreso, Fernando Beltrán. Ambos se han reunido esta mañana con la Unión de Pensionistas de UGT de Aragón para poner en común los datos relativos a las pensiones.

Una cita que les ha servido para destacar "el compromiso" de Pedro Sánchez durante la siguiente legislatura en cuanto a estas cuestiones.

"El presidente va a seguir trabajando en el mantenimiento, el blindaje y la constitución del sistema de pensiones, manteniendo los incrementos ajustados al IPC", ha asegurado Beltrán.

En este sentido, Alegría ha señalado que durante los ocho años de Gobierno socialista se han incrementado las pensiones en Aragón en hasta 500 euros, pasado de "una pensión media de 1.070 euros a estar en 1.580 euros".

Con estos datos, Beltrán ha esgrimido que el del PSOE es un modelo que "contrasta muchísimo con el que planteaba Mariano Rajoy en su momento, cuando costaba más la carta en la que se notificaba la subida que el propio incremento".