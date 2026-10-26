Vox tendrá un único candidato al Senado en Zaragoza y Huesca como gesto de "responsabilidad" con el PP

Los pactos para el Senado dan un nuevo giro a las candidaturas de las elecciones generales en Aragón. Esta vez, por parte de Vox.

El partido ha anunciado este lunes que concurrirá con un solo candidato en Zaragoza y Huesca, lo que ofrece un posible encaje con el Partido Popular. En Teruel, presentará tres y los respectivos suplentes, al igual que en otras 22 provincias españolas.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado esta decisión como un gesto de "responsabilidad" y "altura de miras". Ha alertado sobre el posible impacto de los pactos del PSOE con las izquierdas territoriales (CHA en Aragón) e Izquierda Unida con la candidatura Senado de Progreso.

"El Partido Popular y Vox son formaciones políticas muy diferentes, con discursos muy distintos, pero no es ningún secreto que coincidimos en la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones", ha expresado en un comunicado.

Fuera de Aragón, Vox no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

Además de Huesca y Zaragoza, la decisión respecto al candidato único se da también en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En el resto de circunscripciones, concurrirán con normalidad.

Este lunes a medianoche finaliza el plazo de presentación de candidaturas para el 29-N. En Aragón, ambos partidos mostraron su predisposición a alcanzar algún tipo de acuerdo.

La incógnita sobre las posibles listas conjuntas se despejará en las próximas horas. Los de Abascal no han desvelado sus candidatos para el Senado, pero sí los del Congreso, con Carmen Rouco como cabeza de lista por Zaragoza.

El PP oficializó este pasado fin de semana su propuesta para ambas cámaras. La integración de los dos partidos provocaría un baile de nombres similar al sucedido entre PSOE, CHA e Izquierda Unida.