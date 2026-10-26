Tomás Guitarte vuelve a ser candidato de Teruel Existe al Congreso casi 7 años después de su histórica elección

Tomás Guitarte será el candidato de Teruel Existe al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación ha confirmado este lunes a su actual portavoz en las Cortes de Aragón como número uno de la lista por la provincia.

Guitarte fue elegido diputado en los comicios de 2019. Casi siete años después, el partido vuelve a apostar por su principal activo político en la carrera hacia Madrid.

Desde su salida de la cámara baja en 2023, con el final de la anterior legislatura, Guitarte ha desarrollado su carrera en el plano autonómico. Fue además candidato de la coalición Existe en las europeas de 2024, pero no obtuvo el acta de diputado.

Teruel Existe confirmó la semana pasada que solo se presentará en su provincia matriz tras el paso al lado anunciado por Aragón Existe, la marca de la coalición en las provincias de Huesca y Zaragoza.

Se trata de un movimiento que tiene como objetivo "centrarse en las elecciones municipales" de mayo de 2027. Así, junto a Guitarte se han avanzado otros nombres incluidos en listas.

La concejal en el Ayuntamiento de Teruel, Beatriz Redón, es la número dos en listas. Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas y exdiputado en las Cortes, será el número tres.

La lista la completan: Inma Antón, Antonio Abad, Raquel Benedí, José Manuel Hernández, María José Alonso, Juan Miguel Monclús, Margarita Campos, Gerardo Villarroya, María Buj y Pedro Romero.

Senado

Por otro lado, Raúl Blasco será el cabeza de lista al Senado, junto a Beatriz Martín (exsenadora y vicepresidenta de la Diputación de Teruel) y Daniel Sancho.

En el caso de Blasco, concejal en Muniesa, desde el partido destacan su faceta de joven agricultor y ganadero, implicado en movimientos del sector. Los primeros suplentes serán Inma Moliner y Saúl Valenzuela. El resto, Enrique Marín y Carmen Fraj (segundos) y Elena Paricio y Alberto Carmona (terceros).