El Ayuntamiento de Tarazona premia a los mejores deportistas en la segunda edición de la “Gala Tarazona Deporte" Ayuntamiento de Tarazona.

El Ayuntamiento quiso rendir homenaje a título póstumo a Javier Asensio Tierno por su implicación por el deporte en la ciudad.

Tarazona premia a los mejores deportistas de la ciudad en la segunda edición de la "Gala Tarazona Deporte"

El Ayuntamiento de Tarazona celebró anoche la segunda edición de la Gala Tarazona Deporte, un evento con el que se rindió homenaje a los deportistas, equipos y clubes locales por los logros deportivos obtenidos durante la temporada 2025/2026.

En total, fueron reconocidos cerca de un centenar de deportistas pertenecientes a trece modalidades deportivas, entre ellos 44 deportistas a título individual, así como tres equipos y un club, que han destacado por sus méritos, esfuerzo y trayectoria ejemplares a lo largo de la temporada.

A la gala, celebrada en el Teatro Bellas Artes de la ciudad, asistió el alcalde de la ciudad Tono Jaray y el concejal de Deportes, Pablo Escribano.

Durante el acto, Jaray quiso reconocer "el trabajo de todas las personas que se esfuerzan por la ciudad, que la hacen crecer y que llevan el nombre de la ciudad más allá de nuestras fronteras".

El alcalde destacó "el sacrificio de todos ellos para seguir creciendo" y recordó que "el talento no entiende del tamaño de ciudades y Tarazona está en la primera línea".

El primer edil tuvo también palabras de agradecimiento hacia los entrenadores y clubs por todo el trabajo que realizan, sosteniendo que "apoyar el deporte es apoyar a toda la ciudad, hacer que siga creciendo" añadiendo que "como ayuntamiento lo vamos a seguir haciendo, mejorando instalaciones y apoyando a nuestros clubs".

Para finalizar Jaray indicó que también en la gala se celebra "la capacidad de una ciudad de sentirse orgullosa de las personas que formamos parte de ella."

Por su parte, Escribano indicó que "la gala, más que medallas o clasificaciones celebra la verdadera esencia del deporte turiasonense, su alma."

El concejal reconoció, además, el trabajo de las familias que "hipotecan su tiempo y su dinero para acompañar los sueños de sus hijos", añadiendo que "Tarazona no solo practica deporte, sino que además cree en él."

En la gala se rindió homenaje al Club de Natación y Salvamento de Tarazona en su 15.º aniversario.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Tarazona y de forma póstuma a Javier Asensio Tierno, recientemente fallecido, por su implicación con el deporte y de manera muy especial con el deporte turiasonense.

La lista completa de premiados son:

Boxeo:

• David Estella Aznar, Plata campeonato de Aragón Boxeo Élite 55

Kárate:

• Valeria Fernández Aznar, Subcampeona nacional categoría Alevín KYOKUSHIN +40 KG

• José Antonio Elvira Martínez, Campeón del mundo KYOKUSHIN MÁSTER 2 -80 KG

• Sandra Lahuerta Serrano, Subcampeona del mundo KYOKUSHIN +50 KG.

• Miguel Melero Gavara, Subcampeón del mundo KYOKUSHIN -70 KG

• Diego Matute Barrera, Subcampeón del mundo KYOKUSHIN sub21 +90 KG

• Víctor Hernández Pérez, Medalla de Bronce Campeonato Nacional categoría Alevín KYOKUSHIN +45 KG

• Noelia Rubio Ruiz, 4º del mundo MÁSTER KATAS

Judo:

• Sheila Corchete Anel y Mónica Ruiz Ibarra, Bronce campeonato de Aragón de Kata 2026 (NAGE NO KATA INFANTIL)

• Rubén Gil Pérez, Bronce campeonato de España de Kata 2026 (Kime no kata)

• Enma Merle Matute y Clara García Almarza, Oro campeonato de Aragón BENJAMÍN 2025.

Tiro con arco:

• Santiago Magallón Crespo, Campeón de Aragón 3D Recurvo hombre

• Samuel Martínez Sánchez, campeón de Aragón 3D, tradicional U15 hombre

• Hugo Calahorra Quirós, campeón de Aragón SALA, Recurvo U11 hombre

• Pablo Martínez Mañero, 1° Liga RAUS de sala, Longbow hombre

• Patricia Puente José, campeona de Aragón 3D compuesto mujer

• Miriam Ruiz Ibarra, C. Aragón 3D tradicional U18 mujer.

Ciclismo:

• Eduardo Santas Asensio, Subcampeón de Europa de contrareloj individual de ciclismo adaptado, doble campeón de España en modalidades de ruta y contrareloj, campeón de España de velocidad en pista, eliminación, Km y Scratch.

• Marco Latorre Calvo, Campeón de Copa de España XCO

• Pablo Jaray Albericio, Campeón de Campeonato de Aragón de ruta SUB 23

• David García Cuesta, Campeón de Aragón de CX CATEGORÍA MÁSTER 40

• César González Bellido, Bronce campeonato de España de XCM, campeón de Aragón de CX y campeón de Aragón de XCO élite

• Marta Mayor García, Campeona de Aragón XCO y de CX CATEGORÍA CADETE FEMENINO

• Serena Sanvicente Gil, Campeona de Aragón XCO y campeona de Aragón contrareloj y ruta

• Alejandro Vaca Condoy, Subcampeón de Campeonato de Aragón de ruta SUB 23

Ultracycling:

• Yolanda Magallón Vallejo, Primera clasificada 4 días y 9 horas - 871,82 KM

Atletismo:

• Equipo Sub-14 Femenino del Club de Atletismo Tarazona, campeonas de Aragón de Cross.

• Guzmán Madurga Gabás, Subcampeón de Aragón de Cross SUB 12

• Silvia Omeñaca Cacho, Campeona de Aragón 2000 metros lisos y campeona de Aragón de Cross

• Maria Larroy Pérez, Subcampeona de Aragón 2000 metros lisos

Break Dance:

• Laia Lahuerta Lasheras y Noa Correia Gonçalves, participación en el Campeonato Internacional de Arizona (EEUU)

Balonmano:

• Alejandro Gracia Pérez y Sergio García López, reconocimiento por su trayectoria deportiva.

• Equipo Juvenil Masculino. Grupo Escriche Tarazona – Casablanca, subcampeón de Aragón JUVENIL MASCULINO

• Senior Femenino BM TARAZONA, campeonas de Aragón Liga regular 1ª Nacional y campeonato de Aragón

• Mauro Gottardi Gil, subcampeón de España CESA 2026 Selección aragonesa de Balonmano

• Alejandro Ruiz Morte, subcampeón de España CESA 2026 Selección aragonesa de Balonmano

• Alejandro Angós Meza, subcampeón de España CESA 2026 Selección aragonesa de Balonmano

• Sergio Garza Domínguez, subcampeón de España CESA 2026 Selección aragonesa de Balonmano

Baloncesto:

• Javier Asensio Fariza, Campeón de España Baloncesto Selección de Madrid. CADETE MASCULINA

Rugby:

• Paula Rodríguez Chueca, campeona de España Categoría SELECCIÓN ARAGONESA FEMENINA M16

• Laia Rodríguez Rodríguez, campeona de España Categoría SELECCIÓN ARAGONESA FEMENINA M16

• Noa Ruiz Chueca, campeona de España Categoría SELECCIÓN ARAGONESA FEMENINA M16

• Pilar Vozmediano, campeona de España Categoría SELECCIÓN ARAGONESA FEMENINA M16

Natación:

Reconocimiento especial al club Natación y Salvamento Acuático Deportivo Tarazona en su 15.º aniversario.

Título póstumo:

A Javier Tierno Asensio por su implicación con el deporte y de manera muy especial con el deporte turiasonense