Sergio (48), dueño de un bar de Zaragoza con 100 años de historia: "Estoy orgulloso, noto el peso de mis antepasados"

El bar Aurora, situado en la avenida César Augusto, 98, junto al Mercado Central de Zaragoza, cumple cien años este 2026.

Después de un siglo de historia, este establecimiento se ha convertido en parte de la vida cotidiana del centro de la ciudad.

Al frente está Sergio Arroyos, el actual dueño y que continúa al cargo del negocio fundado por sus abuelos y que ha pasado de generación en generación.

Los orígenes del bar se remontan a sus abuelos paternos, que pusieron en marcha el negocio en julio de 1926.

Así lo detalla Arroyos, "según me dice mi madre abrieron para los meses de verano, creo que fue para julio". En esa época el local llegó a combinar cafetería, chocolatería y restaurante.

En este sentido, el nombre del bar no es casualidad. Bar Aurora se relaciona con el amanecer, una referencia especialmente apropiada ya que hace 100 años este local abría sus puertas a las tres o cuatro de la madrugada.

"Antes era otro tipo de vida, eran otros medios, venían aquí con carritos y caballos, venían por los animales que tenían para vender, todo tipo de cosas", declara Sergio.

Un negocio familiar

Con el paso de los años, el negocio quedó en manos del padre de Sergio, quien llegó a contar con una plantilla de seis o siete trabajadores.

Sin embargo, tras una enfermedad y posterior fallecimiento en 1997, la madre de Sergio tuvo que asumir la dirección del establecimiento, pese a no haber trabajado anteriormente en el sector.

"Tuvo el valor suficiente de tirar para adelante con todo lo que había", destaca Sergio, que se incorporó al negocio en 1998 para ayudar a su madre.

"Yo trabajaba en un comercio que era el corte inglés de la época, y allí estaba realmente bien pero mi madre al coger el negocio necesitaba ayuda y le ayudé", señala Arroyos.

Desde entonces, ambos han mantenido vivo el bar, adaptándolo a los nuevos tiempos.

El establecimiento dejó atrás su etapa como restaurante y actualmente funciona con un equipo más reducido, pero conserva una de sus principales señas de identidad: la cercanía con el cliente.

"Yo doy el trato que me enseñaron, tener al cliente respeto, un trato cercano y tratarlo bien siempre", subraya Arroyos.

Un punto de encuentro

La ubicación junto al Mercado Central sigue siendo una ventaja para el negocio, que recibe a vecinos, trabajadores y visitantes.

De hecho, muchos de los clientes llevan décadas acudiendo al establecimiento. "Conoces a la mayoría de clientes que llevan aquí toda la vida, 30 o 40 años", explica Sergio.

Además, Sergio también destaca que el sector ha cambiado mucho. Recuerda que antes era habitual que grupos de amigos recorrieran varios bares a diario, una costumbre que, en su opinión, ha desaparecido debido a los nuevos ritmos de vida.

Un camino hecho con orgullo

Arroyo destaca que, pese a las dificultades, se muestra orgulloso de formar parte de esta historia familiar.

"Estoy muy orgulloso, noto el peso de mis antepasados, yo he cogido el camino ya hecho", afirma con humildad, reconociendo el esfuerzo de sus familiares por mantener el establecimiento durante un siglo.

Sobre el futuro, espera que sus hijos puedan elegir libremente su camino, aunque una de sus hijas ha mostrado interés por aprender el oficio.

Para él, la clave está en que la hostelería sea una vocación. "Estás en constante contacto directo con el cliente, es importante que sea vocacional", señala Arroyos.

Cien años después de su apertura, el bar Aurora continúa siendo un testigo de la evolución del entorno del Mercado Central y de los cambios en las costumbres de los zaragozanos.

Una historia construida generación tras generación que sigue teniendo en la tradición familiar y el trato cercano sus principales señas de identidad.