El Ministerio lanza un contrato para mejorar la seguridad en carreteras de Huesca: los tramos concentraron 18 muertos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha lanzado un proyecto para mejorar la seguridad en distintas carreteras de Aragón. Más concretamente, en la provincia de Huesca.

Según figura en el expediente publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por parte de la Dirección General de Carreteras del Gobierno central, se busca actuar en varios tramos. Son zonas que acumulan 18 muertos en accidentes de tráfico desde el año 2018, como detalla el documento, a lo largo de 245,17 kilómetros.

La iniciativa contempla en primer lugar retirar casi 21 kilómetros de barreras antiguas, que se encuentran obsoletas o presentan defectos. Se desplegarán 64,8 nuevos, en los que se incluyen sistemas con faldones y otros sistemas de protección especial para motociclistas, sobre todo en curvas y tramos de riesgo.

No obstante, el objetivo es desplegar soluciones personalizadas en función de la vía. Y es que en el ámbito de actuación figuran autovías (A-23, A-2) y carreteras nacionales (N-230, N-123 y N-123a; N-240 y N-2) todas ellas en puntos kilométricos en la provincia de Huesca.

En la Autovía Mudéjar (A-23) se adecuarán 19 pasos de mediana entre Almudévar Sur y Nueno. Se reforzarán los sistemas de contención y los drenajes, con obras en los desagües.

En el resto de vías se han proyectado módulos de protecciones prefabricadas (hasta 116) a modo de rejilla. El contrato no contempla obras sobre el firme.

Puntos negros

La documentación asociada al proyecto profundiza en la necesidad de actuar sobre los denominados puntos negros. Por carreteras, la N-230 registró ocho fallecidos desde el año 2018: uno en Castillonroy, tres en Benabarre y otro entre Benabarre y Puente de Montañana; y cuatro en el entorno de Sopeira y el límite provincial de Lérida.

La Autovía Mudéjar acumuló dos entre Almudévar y San Jorge (puntos kilométricos 330 a 340), uno de ellos el año pasado. A esto se suma otro en 2023 entre la Variante de Huesca Norte y Arascués.

La N-123 (Barbastro-Benabarre) acumuló por su parte tres fallecidos: dos en el “entorno inmediato” de la ciudad barbastrense y otro entre esta localidad y Estada. La N-123a aportó otros dos a los registros, ambos en el entorno de la presa de Barasona y Graus.

Otros dos muertos en accidente tuvieron lugar en 2020 y 2022 en dos puntos muy cercanos de la N-240 (Monzón-El Pueyo de Barbastro), en los kilómetros 145 y 147. Finalmente, la A-2 hasta Lérida y la N-2 (Fraga-Peñalba) no registraron incidentes mortales.

Plazos

El contrato contempla hasta 24 meses de obras desde la adjudicación de los trabajos. Se actuará primero en la N-2 (meses uno a tres) y A-2 (tres a cinco).

Entre los meses cinco y 18 se intervendrá en la A-23, la N-123 y N-123a del mes 18 al 20; N-230 20 a 22; N-240 22 a 24. De forma transversal se acometerá, progresivamente, el mantenimiento por afecciones al tráfico y el balizamiento provisional de zonas.

La Dirección General de Carreteras ha establecido un presupuesto base de licitación (IVA incluido) de 6.782.342,09 euros sobre una estimación de ejecución material de 4,7 millones. La A-23 se lleva la mayor parte de la inversión: 3.061.305,79 euros, por 449.598 de la N-240 y 375.385 de la A-2. Las soluciones provisionales para el tráfico costarán 155.391,03 euros.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 15 de diciembre de este año.