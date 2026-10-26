La Guardia Civil detiene a una joven como presunta autora de un incendio en un colegio de La Puebla de Alfindén

La Guardia Civil ha detenido a una joven como presunta autora de un incendio declarado en la noche del pasado 23 de octubre en un antiguo colegio de la localidad de La Puebla de Alfindén que, actualmente, era utilizado como almacén y archivo municipal.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:15 horas, cuando se tuvo conocimiento, a través de la central de emergencias de la Guardia Civil (062), de un incendio que se había declarado en el interior del inmueble, desplazándose, de inmediato hasta el lugar, efectivos de la Guardia Civil.

Las primeras actuaciones permitieron a los agentes tener conocimiento de dos mujeres que habían sido vistas saliendo del edificio poco después de iniciarse el fuego.

Tras las diversas gestiones realizadas por estos, localizaron, en su domicilio, a una de las jóvenes presuntamente relacionada con los hechos.

Tras inspeccionar las inmediaciones del municipio, fue localizada la segunda joven, durante la madrugada del 24 de octubre, la cual al percatarse de la presencia policial emprendió la huida a pie por distintas calles de la localidad y campos de cultivo, donde finalmente fue interceptada y detenida.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de bomberos de Zaragoza, servicios sanitarios y Protección Civil para atender la emergencia y llevar a cabo las labores de extinción.

Durante la intervención, uno de los bomberos resultó herido y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Por estos hechos se procedió a la detención de una mujer, de 18 años de edad y vecina de Zaragoza, como presunta autora de un supuesto delito de incendio con peligro para las personas.