Azcón, este lunes, en la sede del ITA. E. E.

Economía tendrá 97 millones de presupuesto en 2027, con 17,5 para que el DAT Alierta salte "del papel a la realidad"

El Departamento de Economía tendrá 97 millones de presupuesto en 2027, con 17,5 para que el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, popularmente conocido como DAT Alierta, 17,5, salte "del papel a la realidad".

El anuncio lo ha hecho el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que continúa desgranando las que serán las primeras cuentas del nuevo Gobierno PP-Vox.

A los 97 millones de fondos propios para Economía habrá que sumar los presupuestos de organismos como el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

El presidente aragonés ha destacado que el propio funcionamiento de la economía "es lo que explica que podamos estar hablando de los presupuestos" y que es el crecimiento económico previsto el que permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos.

Listas y alianzas

Preguntado por las listas a Congreso y Senado, Azcón ha presumido de que el PP manda "a los mejores", nombres reconocidos "por el trabajo que han desempeñado, su valía profesional" y por la importancia que tiene representar a la Comunidad en ambas cámaras.

"Tienen una increíble responsabilidad y por eso nos preocupamos de mandar a personas que vayan a estar a la altura", resumía.

Sobre la posible alianza con Vox en el Senado, ha asegurado que uno de los mayores errores del PSOE ha sido renunciar a representar a la mayoría y fiarlo todo a los extremos.

"El PP no lo va a hacer sino que pensará en todos, nos hayan votado o no. Lo que no puede hacer el PSOE es pensar que ellos capaces de cambiar las reglas del juego y que eso solo les beneficia a ellos. Esto tendrá que ser para todos", opinaba.

Visita al ITA

Azcón ha visitado este lunes las instalaciones del ITA. Durante esta jornada, ha conocido de primera mano esta infraestructura en la que se encuentra el Laboratorio de Modelado y Emulación de Sistemas Zero Emisiones, que permite simular el funcionamiento de sistemas energéticos en entornos industriales, domésticos y de mayor escala, así como estudiar escenarios como un apagón para mejorar la prevención y la respuesta ante posibles incidencias.

El ITA trabaja también con el Servicio Aragonés de Salud en el desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial destinada a automatizar y optimizar procesos asistenciales en Atención Primaria.

La herramienta, cuentan desde el Gobierno de Aragón, permitirá mejorar el acceso de los profesionales a la información clínica y facilitar que puedan dedicar más tiempo a la atención directa de los pacientes.