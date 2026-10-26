La coalición CHA-Frente Amplio encaja a Jesús García Usón (IU) como número dos por Zaragoza al Congreso

La coalición CHA-Frente Amplio ha presentado este lunes su lista completa por la provincia de Zaragoza al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Los partidos han negociado desde el cierre de la coalición las posiciones en listas, con Chunta Aragonesista en el número uno de la circunscripción. El partido oficializó el pasado viernes la candidatura de Marina Rodríguez Hernando, coordinadora de Choventut, sus juventudes.

Así, Jesús García Usón ocupará el segundo puesto por Izquierda Unida. Cuenta con una amplia trayectoria orgánica dentro de IU. En la actualidad es corresponsable de la Red de Mundo Rural a nivel federal y es coordinador del grupo parlamentario de las Cortes.

El número dos por Zaragoza ha llamado a tomar como referencia la victoria de Lula en Brasil para "representar la esperanza de la gente que quiere luchar por sus derechos frente a la resignación.

En declaraciones a los medios, ha subrayado el apoyo de la coalición a las movilizaciones previstas en los próximos meses, entre ellas la huelga general del 11 de noviembre. Ha alertado sobre la necesidad de contar con salarios que permitan hacer frente al aumento del coste de la vida y sobre todo la vivienda.

"Lo importante son las políticas, no los políticos", ha dicho sobre el encaje de la coalición.

Marina Rodríguez, por su parte, ha dicho tener "muy claro el objetivo, llevar la voz de Aragón a Madrid". Ha puesto en valor "haber conseguido una candidatura unitaria, que aúna juventud y experiencia" y "escucha lo que pedían los aragoneses".

Rodríguez se ha comprometido a "trabajar en defensa del territorio, de la cultura de las lenguas, los paisajes, para conseguir un Aragón en el que podamos vivir".

La lista completa por la provincia la cierran Rosa Burgos (Partido Verde), Carlos Velasco (Sumar), Lúa Buera (Recortes Cero), el excoordinador de IU, Álvaro Sanz; Laura Encabo (CHA) y, como suplentes, Diego Rodríguez (CHA), Elena García (IU) y Julián Buey (Sumar).