Aragón desarrollará una unidad meteorológica propia para prevenir grandes incendios y fenómenos extremos

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha comparecido este lunes en las Cortes por primera vez tras uno de los peores veranos en materia de incendios forestales que se recuerdan.

Clavero ha subrayado la necesidad de reforzar y "profesionalizar" los medios propios de la Comunidad. También ha reconocido que es necesario un incremento de efectivos, siempre que esté adaptado a las circunstancias de los nuevos incendios.

En este sentido, ha anunciado el impulso a una unidad meteorológica propia, complementaria a los recursos ya existentes junto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El objetivo es predecir el comportamiento de los grandes fuegos, como los de este verano, y prevenir el impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

Clavero ha avanzado que este proyecto utilizará inteligencia artificial. "Estamos convencidos de que tenemos que trabajar en esta línea, el conocimiento hacia una mayor resolución de fenómenos adversos solo puede hacerse con una unidad propia", ha expresado.

Según el director general, los nuevos medios proporcionarán "predicciones más ajustadas". En la actualidad, estas se realizan en base a "grandes áreas".

"A veces se cumplen, a veces no tanto", ha comentado.

Clavero ha admitido que el cambio climático ha tenido su efecto en la lucha contra los incendios. Las circunstancias "evolucionan más rápido que de manera natural y su velocidad es tan elevada" que va por delante de los operativos.

Entre las causas de los incendios derivadas de la meteorología, ha mencionado las tormentas secas. Estas tuvieron especial impacto en la segunda quincena de agosto, si bien el de las Peñas de Riglos, el de mayor superficie, se catalogó como provocado.

Profesionalización

"Integración y profesionalización son dos palabras clave" sobre el posible incremento de medios humanos, ha continuado Clavero. "Dos claves que tienen que regir" en las próximas decisiones de Interior.

"No es una cuestión de evolucionar con más personal, sino con la estructura que le damos. Más personal, con las mismas cuadrillas, pero diferentes formatos", ha explicado.

En palabras de Clavero, "los incendios no duran ocho horas". "Hay que tener una estructura que me permita dar relevo con situación de continuidad", ha insistido.

Con todo, ha destacado que Aragón es hoy "un ejemplo de anticipación" contra los incendios: "Hemos trabajado (este verano) casi 60 días sin parar, esto nos ha dado la capacidad de atender todos los casos".

La futura agencia de emergencias permitirá seguir el camino de la "integración" de distintos servicios. Entre ellos, Protección Civil, Infoar o el proyecto de consorcio autonómico de bomberos.

Exigencia

El director general ha calificado la campaña de esta primavera y verano como "exigente". Ha destacado la colaboración de todas las consejerías del Gobierno autonómico y la integración con instituciones del resto de España o incluso países de la Unión Europea.

Han colaborado efectivos de Francia y Polonia, además de otras diez comunidades autónomas y el Ministerio de Interior o la Unidad Militar de Emergencias. Respecto a la UME, llegaron a actuar simultáneamente más de 150 soldados de "tres subgrupos tácticos" en distintos focos.

Los militares, de Madrid, Valencia y Zaragoza, estuvieron presentes en hasta diez incendios.

En datos, Aragón registró como grandes incendios los de Alcampel, Leciñena, Orés, Ejulve y Las Peñas de Riglos. El balance ofrecido en septiembre y recordado este lunes cifra en 45.000 las hectáreas calcinadas en toda la Comunidad.

Solo en Las Peñas de Riglos, el fuego devastó 14.500. Obligó a evacuar 19 localidades y un campamento juvenil, a confinar dos y a lanzar 15 Es-Alert.

En el global de Aragón, la campaña dejó 36 pueblos evacuados y cinco confinados.

"Esta es la línea de trabajo, las emergencias no se pueden valorar desde el enfrentamiento y el impacto. Eso nos lleva a la polarización, a la crisis y la crispación", ha concluido Clavero en respuesta a los grupos parlamentarios.

Verónica Villagrasa (CHA) ha apuntado que existe "mucho margen de mejora". Marta Abengochea (Izquierda Unida) cree que "el Gobierno no está siendo serio y responsable" con las políticas climáticas.

Óscar Galeano (PSOE) ha pedido "garantizar" que el próximo verano se disponga de un sistema de emergencias dimensionado para las nuevas circunstancias. PP y Vox han destacado el trabajo realizado este verano. Lorena García (Vox) ha recordado que el pacto de Gobierno incluye una mayor dotación para medios de extinción.