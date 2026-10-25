Carmen y Florián, la pareja de camioneros que gracias a su esfuerzo tienen a su hijo en Airbus y a su hija de enfermera

Frases como "haría cualquier cosa por mis hijos " cobran un significado especial cuando detrás hay una historia como la de Carmen Drutas, de 52 años, y su marido, Florián, vecinos de Calatayud.

Durante más de dos décadas, ambos han encadenado empleos y afrontado jornadas de más de 12 horas diarias con un único objetivo: ofrecer un futuro mejor a sus dos hijos.

Hoy, ese esfuerzo se refleja en sus trayectorias profesionales. Su hijo mayor, Sergio, de 28 años, es ingeniero aeronáutico y trabaja para la multinacional Airbus en Alemania. Su hija, Alexia, de 23 años, ha terminado el Grado en Enfermería y está a punto de concluir su especialización.

Para entender su historia, hay que echar la vista 25 años atrás, cuando Carmen y Florián llegaron a España procedentes de Rumanía y se instalaron en Calatayud.

Un año y medio después se reunió con ellos su hijo Sergio, que entonces tenía cinco años, mientras que Alexia nació ya en Aragón.

Para sacar adelante a la familia, el matrimonio tuvo que compaginar varios empleos. Carmen trabajaba en la hostelería y cuidaba de personas mayores. Florián, por su parte, se dedicaba a la construcción entre semana y atendía bodas los fines de semana junto a su esposa.

"Entre la tienda, el restaurante, los abuelos y los chicos descansaba muy poco", ha recordado Drutas.

Durante los tres meses de verano, el matrimonio enviaba a sus hijos a Rumanía con sus abuelos para poder seguir trabajando.

Con el paso de los años, Florián obtuvo el carné de camión y se incorporó al sector del transporte pesado, en el que acumula cerca de 20 años de experiencia.

Mientras tanto, sus hijos avanzaban en sus estudios. Sergio cursó la educación secundaria en Calatayud y después se matriculó en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se graduó en Ingeniería Aeronáutica.

Tras realizar sus primeras prácticas profesionales, comenzó a trabajar para Airbus en Alemania, donde continúa en la actualidad. El próximo mes de enero tiene previsto trasladarse a Suiza. Por su parte, Alexia ha terminado el Grado en Enfermería y finalizará su especialización a finales de enero.

Cambio de ruta

La trayectoria profesional de Carmen dio un giro hace cinco años, cuando sufrió una rotura de menisco que requirió intervenciones quirúrgicas en ambas rodillas.

Durante la baja médica, y coincidiendo con la etapa en que sus dos hijos estudiaban fuera de casa, decidió sacarse el carné de camionera.

"Me coincidieron un año, yo de baja y los dos fuera estudiando. Con eso te digo todo. Cuando me recuperé, me saqué el carné de camión para seguir trabajando", ha recordado la mujer.

Desde hace cuatro años, Carmen y Florián trabajan juntos y comparten cabina en turnos dobles. Sus rutas habituales conectan Zaragoza con Cataluña y Francia, con jornadas que pueden alcanzar las 21 horas en carretera. Su trabajo también incluye cambios de remolque y, en ocasiones, Carmen realiza trayectos en solitario.

La jornada comienza a menudo de madrugada y exige una gran capacidad de adaptación: "Hoy mismo hemos salido a las 3 de la madrugada de Zaragoza e igual serán las 6 o 7 de la tarde cuando lleguemos, y si no nos da tiempo, tenemos que parar por el camino a hacer cambios de remolque", ha explicado Drutas.

Pese a su experiencia, Carmen reconoce que el trabajar en el camión plantea dificultades añadidas para las mujeres: "A la hora de limpiarte, de ducharte, ir al baño es un poco más duro para una mujer camionera porque casi todas las paradas están hechas para los hombres".

A las largas jornadas, las salidas de madrugada y los kilómetros recorridos se suman, por tanto, las dificultades cotidianas derivadas de la falta de instalaciones adaptadas.

Aun así, Carmen continúa al volante junto a su marido, orgullosa de ver cómo sus hijos avanzan en sus respectivas carreras profesionales.

"Yo estoy muy orgullosa de ver dónde han llegado a mis hijos. Estoy muy satisfecha como madre ver como van encaminando su futuro profesional", ha expresado Drutas.

Después de más de dos décadas de esfuerzo, la historia de Carmen y Florián refleja el objetivo que ha guiado sus decisiones desde que llegaron a España, trabajar para que sus hijos pudieran acceder a una formación universitaria y construir su propio futuro.