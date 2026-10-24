El TSJA suspende cautelarmente la norma que obliga a paralizar hasta un año los VTC sin licencia en Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia en Aragón ha suspendido cautelarmente la orden que obligaba a la Policía Local a inmovilizar hasta un año los VTC sin licencia en Zaragoza.

La norma que busca dictar los nuevos criterios para controlar los Vehículos de Turismo con Conductor entró en vigor el pasado 10 de octubre, día en el que comenzaron las Fiestas del Pilar en la ciudad.

Durante esa semana, la Policía sancionó a 53 VTC que habrían circulado sin la documentación necesaria para el servicio interurbano en la ciudad.

La norma la impulsó el Gobierno de Aragón, tras meses de reivindicaciones por parte del sector del taxi, que reivindicaba unas medidas más estrictas para controlar "la competencia desleal".

El tribunal ha suspendido la aplicación de los apartados primero y segundo de la orden. El primero establece que prestar servicios urbanos sin licencia municipal implicará, además de la sanción económica, el precintado del vehículo durante un año como máximo o hasta que se resuelva el procedimiento sancionador.

El segundo considera suficiente para ello que los agentes constaten la infracción. Según el auto, la ley aragonesa configura el precintado como una facultad, mientras que la orden lo convierte en un deber "con independencia de las circunstancias".

La Sala aclara que las autoridades conservan las facultades que les reconocen la Ley 14/1998 de Transportes Urbanos de Aragón y la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que se aplicarán según las circunstancias de cada caso. Los apartados tercero, cuarto y quinto siguen en vigor.

Se trata de una medida provisional. Las medidas cautelares no prejuzgan el fondo, que se resolverá en sentencia, y el auto no es firme: admite recurso de reposición ante la misma Sala en el plazo de cinco días.

Movea, federación nacional del sector VTC y miembro del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) en la sección de arrendamiento de vehículos con conductor, expresa su "máximo respeto" a la decisión judicial y a todas las partes.

La Federación comparte que "todo servicio debe prestarse con el título habilitante que exija la normativa", y pide a los operadores que sigan cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente.

En la consulta pública previa sobre la futura ley aragonesa del transporte en turismo, Movea pide un régimen sancionador y unas medidas cautelares proporcionados, limitados en el tiempo y con garantías.

La federación defiende también que la regulación definitiva del sector debe hacerse por ley, y que hay que eliminar las barreras de entrada y las limitaciones artificiales a la actividad, con transparencia y seguridad jurídica.

En este sentido, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 8 de junio de 2023 (asunto C-50/21), declaró que el Derecho de la UE se opone a la limitación de una licencia VTC por cada treinta de taxi establecida por el Área Metropolitana de Barcelona, al no estar justificada (la conocida como ratio 1/30).

La consulta pública de la futura ley que prepara el Gobierno de Aragón sigue abierta hasta el 8 de noviembre de 2026. La Federación ofrece su colaboración en una mesa de trabajo con las organizaciones representativas del transporte en turismo y las entidades locales.

El objetivo, dicen, es una norma que "aporte seguridad jurídica a los profesionales y a la Administración y que ponga al usuario en el centro".