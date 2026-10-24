Sergio, albañil con 17 años de experiencia de autónomo: "No encuentras gente y no puedes coger trabajos sin personal"

El sector de la construcción ha experimentado cambios con el tiempo, pero los pequeños albañiles y el personal dedicado a las reformas han conseguido mantenerse como una pieza indispensable en el tejido económico.

Como en otros pequeños negocios y autónomos, el día a día consiste en hacer frente a multitud de problemas. Algunos de ellos, como el aumento de costes, vienen derivados de factores externos.

Sergio Fustero, albañil de Zaragoza, dirige una pequeña empresa de reformas en la capital aragonesa que lleva su nombre. Es autónomo desde hace cerca de 17 años, pero cuenta con cerca de 30 de experiencia global en el sector.

Él y otro operario, además de otros autónomos o subcontratas puntuales, llevan el día a día del negocio. "Yo trabajaba en varias empresas hasta que decidí antes de los años de la crisis, por otras causas, empezar como autónomo. Y hasta el día de hoy", relata.

En el sector "ha habido un cambio bastante importante". También en su trayectoria personal: "Cuesta un montón hacerte una cartera de clientes y llegar hasta donde estamos ahora".

Internet y las reseñas online juegan un papel fundamental para el negocio. Por esa vía entra "muchísima gente", cuenta, gracias a las valoraciones positivas.

"El boca a boca es lo que mejor funciona", añade. Y saber trasladar a los vecinos "que trabajas bien, dejas las cosas bien y que eres un poco más económico".

La falta de personal y el aumento de los costes es uno de los principales quebraderos de cabeza, como sucede en otros oficios. Esto les obliga a no aceptar determinados trabajos por el temor de no llegar a tiempo.

"La gente joven hoy en día no quiere trabajar, no encuentras gente y tampoco puedes coger más encargos porque no tienes personal. Por no quedar mal con la gente les tengo que decir que no se puede hacer o que tienen que esperar, y muchos no son capaces de esperar", subraya.

Fustero insiste en que lo prioritario es "que el cliente quede contento y satisfecho" pese a verse obligado a pagar más por el incremento de los costes.

"Tienes que subir tú también tus precios porque si no, el beneficio no es el mismo. Suben los materiales y sube todo", reitera.

Palabra y formalidad

Según Fustero, "lo que más cuenta es tener palabra y formalidad". "El precio es lo que, yo creo, la gente menos mira", apostilla.

"Espero que sigamos como estos años, vamos sobreviviendo, vamos luchando, llegamos a pagar a cada trimestre y a final de mes", resume al ser preguntado sobre el futuro.

Siendo autónomo "tampoco es que te vayas a hacer de oro ni muchísimo menos, como pinta alguna gente".

"Nosotros no hacemos cosas grandes ni bloques de pisos. Con esto no da para vivir bien de momento y esperamos seguir así hasta que nos jubilemos, poco a poco", concluye.