La Universidad de Zaragoza señala a Vito Quiles por generar "enfrentamiento y violencia" con su convocatoria

La Universidad de Zaragoza ha emitido este viernes por la noche un comunicado sobre los disturbios provocados alrededor del acto anunciado por el agitador Vito Quiles. El mismo que decidieron cancelar días antes alegando "neutralidad institucional".

Se trata del primer pronunciamiento del campus público aragonés tras los sucesos, que derivaron en al menos diez manifestantes heridos, según las organizaciones convocantes de la manifestación contra Quiles, fruto de cargas policiales y lanzamiento de objetos.

La Policía Nacional, por su parte, ha cifrado en ocho los agentes heridos. Se registraron otros cinco detenidos.

Así las cosas, Unizar "lamenta profundamente la situación vivida ayer en el Campus de la Plaza San Francisco por el intento de realización de una concentración convocada por Vito Quiles, que la Universidad no había autorizado, y expresa su pesar por los enfrentamientos y las personas que resultaron heridas".

La institución subraya que "en todo momento" se trató de evitar la entrada del agitador a las instalaciones. Esta no se produjo, pues acabó realizando un pequeño acto en la plaza aledaña tras las cargas policiales, pero un grupo de seguidores sí que accedió al recinto.

"La convocatoria nos ha llevado a una situación de enfrentamiento y violencia que no es admisible. La Universidad es un espacio de conocimiento, convivencia, pluralidad y diálogo, donde las discrepancias deben poder expresarse desde el respeto a las personas y a los derechos fundamentales", continúa el comunicado.

Unizar "reitera que sus espacios deben permanecer al servicio de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, de acuerdo con la normativa vigente". La Universidad reafirma asimismo "su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio pacífico de los derechos de reunión y manifestación".

"Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva para que las diferencias se aborden mediante el diálogo y en un marco pacífico. La discrepancia y la reivindicación forman parte de la vida democrática y deben desarrollarse con respeto a los derechos de todas las personas. La Universidad de Zaragoza es una universidad abierta, plural y comprometida con la convivencia y los valores democráticos", concluyen.

El jueves, la manifestación comenzó de forma pacífica y transcurrió como tal hasta bien entrada la tarde. Las convocantes sostienen que un "grupúsculo de neonazis" accedió al campus y dio pie al primer choque entre manifestantes, que derivó en cargas.

Los antidisturbios cargaron con porras y utilizaron gases lacrimógenos, como reportaron a este diario varios testigos. Estos episodios se sucedieron después en las calles alrededor de la Plaza San Francisco.

Según pudo constatar EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, al menos una manifestante recibió un golpe en la cabeza, ocasionándole una brecha. El sindicato CGT ha detallado este jueves que varias personas tuvieron que pasar por las urgencias del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.