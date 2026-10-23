Reportan más de 10 heridos en la manifestación contra Vito Quiles: las convocantes piden la dimisión de la rectora

Las organizaciones convocantes de la manifestación contra Vito Quiles en la Universidad de Zaragoza han reportado este viernes "al menos diez heridos" por las distintas cargas policiales en el campus de la Plaza de San Francisco y las calles aledañas.

Abrir Brecha, OES y Contracorriente, entre otras asociaciones, han exigido la dimisión de la rectora, Rosa Bolea. Aseguran que trató de impedir la manifestación y la hacen responsable del importante despliegue policial en el recinto, así como de la presencia de antidisturbios.

"La Delegación del Gobierno es responsable, la Policía y Rosa Bolea, culpables", han expresado.

Los representantes de las asociaciones han denunciado el uso de gas pimienta, pelotas de goma y botes de humo durante las cargas la tarde del jueves. Esto desembocó en heridos de distinta consideración, como también pudo comprobar este diario a través de testigos, aunque han preferido no ofrecer más detalles.

"El agitador fascista no pudo entrar a la universidad y acabó (en la plaza San Francisco) escoltado por escuadristas y la policía", han manifestado.

Según su versión de los hechos, un grupo neonazi sí logró acceder al campus pese al fuerte blindaje policial. Señalan que esto habría desencadenado el primer choque entre manifestantes que derivó en las distintas cargas.

Han cifrado en más de 1.000 las personas que se congregaron el jueves en el entorno de la universidad y los alrededores.

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