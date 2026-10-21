Carmen Rouco, candidata al Congreso por Zaragoza. E. E.

Vox elige a la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, como cabeza de lista al Congreso por Zaragoza

Vox acaba de hacer oficial sus candidatos al Congreso de los Diputados. La sorpresa ha venido con la cabeza de lista por Zaragoza, la actual vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco.

Funcionaria de carrera de la Administración de Justicia desde 1984, Rouco ha desarrollado su actividad profesional en Lérida, Ejea de los Caballeros y Zaragoza.

De 2019 a 2023 fue la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y desde mayo de 2023 representa al partido en las Cortes de Aragón desempeñando las funciones de portavoz de Fomento y Vivienda.

Como número 2 tendrá a Juan José Coca y como 3, a Virginia Gallizo.

En el caso de Huesca, el nombre propio es el de Ester Blanco.

De 40 años, es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y Técnica Superior de Artes Plásticas y Diseño en Orfebrería y Platería Artísticas.

Cuenta además con el título de Gemología con especialización en ópalo, diamante y facetación de piedras preciosas, otorgado por el Instituto Gemológico Español (IGE).

Sus creaciones han participado en distintas exposiciones nacionales, entre ellas, varias ediciones de la Muestra de Orfebrería Contemporánea de Madrid y una exposición monográfica titulada 'Mediterráneas' en el Teatro Romano de Cartagena.

Reside en Panticosa desde hace seis años, aunque su vinculación con el Pirineo oscense se remonta a su infancia.

Nacida en Madrid, su familia materna procede de Panticosa, localidad donde ha pasado largas temporadas desde niña.

Tras años manteniendo ese vínculo familiar y personal con la zona, decidió establecer allí su residencia permanente, donde trabaja como autónoma.

Su actividad como trabajadora por cuenta propia le ha permitido conocer de primera mano las exigencias de sacar adelante un pequeño negocio.

En este caso, Sergio Marco será el número 2 y Beatriz Oliván, la número 3.

Por Teruel, el número 1 es Daniel Alda, de 27 años.

Nació en Alcalá de Henares y mantiene una estrecha vinculación familiar con el Bajo Aragón.

Es graduado en Historia con Premio Extraordinario por la Universidad de Alcalá y estudió el Máster de Historia Económica en la Universidad de Barcelona recibiendo el mismo galardón.

Posteriormente, cursó el Máster en Filosofía de la Historia en la Universidad Autónoma de Madrid compatibilizándolo con el Programa de Liderazgo y Gobierno de ISSEP.

Desde 2022 trabaja al frente de una explotación agrícola familiar y, durante los dos últimos años, ha compatibilizado estas labores con su trabajo como asistente en las áreas de Agricultura, Transición Ecológica y Cultura del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados.

Por Teruel también estarán María Nieves Calle Lidón como número 2 y Francisco José Martes García como 3.