La indignación por la vivienda y los "parches electoralistas" de Sánchez estalla en Zaragoza: "Nuestra rabia está sirviendo"

La indignación por la vivienda ha terminado estallando en Zaragoza. La acampada en la plaza de España es una muestra de que la votación de los decretos de vivienda este viernes en el Congreso de los Diputados no va a acallar las protestas en la calle.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza cree que mostrar de esta forma su "rabia" está "sirviendo para algo" y adelanta que no se van a conformar con los "parches" anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hemos conseguido que PSOE y Sumar se sienten a redactar de urgencia un real decreto nuevo, pero nuestras reivindicaciones no están recogidas en su totalidad. Las medidas que proponen no llegan a los mínimos que exigimos", asegura su portavoz, Alicia Gallego.

Al taller de pancartas y la cacerolada de este jueves se unirá mañana una manifestación en la plaza de Santo Domingo. Y no serán las únicas "jornadas de lucha".

"Todo lo que se pueda rascar lo vamos a aprovechar. Para algo lo estamos luchando", expone.

Decenas de personas irán a la manifestación, si antes no son desalojadas, desde el 'campamento' de la plaza de España.

Anoche había una treintena de tiendas, un número que esperaban que fuera a más conforme se vaya extendiendo la noticia.

Allí no se permite ni alcohol ni drogas, normas con las que quieren evitar dar motivos a la Policía para ser sacados a la fuerza.

Y más teniendo en cuenta que este viernes entra en vigor la nueva ordenanza cívica de Zaragoza, que endurece las multas para los incumplidores.

Para el colectivo, es importante que las condiciones de vida de la clase trabajadora "mejoren realmente", de ahí que no acepten esos "parches", que únicamente retrasan el "momento crítico" a 2028 o 2030.

"Es que, con estos momentos, ni siquiera me puedo plantear comprar un piso para independizarme", decía Luna, una de las acampadas.

"No nos vale y no vamos a celebrar ningún real decreto que no ponga el foco en los rentistas. No es una victoria. No podemos regalarles subvenciones de dinero público por bajar el alquiler. Si un alquiler es impagable lo que hay que hacer es bajarlo radicalmente y por ley", agrega Alicia Gallego.

Tampoco le basta con hablar de congelaciones cuando los precios están en máximos históricos. Y a la lista de reivindicaciones suma "el fin de todos los desahucios sin excepciones desde ya".

A esto une la expropiación de la vivienda vacía y turística.

El colectivo lamenta que la letra pequeña esté siempre "del lado de los bancos y los empresarios".

"El PSOE solo quiere colgarse la medalla tras siete años legislando para banqueros, empresarios y rentistas. No hay motivos para aplaudir, en este tiempo ha habido 250.000 desahucios. No nos van a convencer con esta técnica electoralista", insiste.

Pese a considerar que las medidas son parches, el Sindicato promete que aplicarán "todas las mejoras" que recogen estos decretos "hechos a medias" en cuanto, por ejemplo, al alquiler de habitaciones.

El calendario

El Sindicato confirma que no va a parar y ha organizado un amplio programa de actividades mientras dure la acampada... y más allá.

El 'caso Maricarmen' les ha llevado a duplicar su número de afiliados y las consultas han ido multiplicándose semana tras semana.

"Vamos a seguir con asambleas abiertas para integrar a toda la gente que se siga acercando y con las asesorías, y si tenemos que seguir haciendo acciones en la calle, seguiremos estando ahí, claramente. Nos veréis dando caña próximamente para exigir medidas reales", promete la portavoz.

El colectivo denuncia que la clase trabajadora tiene cada vez más problemas para acceder a la vivienda. "La juventud tiene muchísimos problemas para emanciparse. Independientemente de tus ingresos, seguramente estés más cerca de estar en la calle que de tener un ático de lujo", indica.

Que el problema sea ya tan grave hace que, en su opinión, todo el mundo "se vea apelado por esto".

"Nosotras vemos desahucios todos los días, vemos empresas públicas de vivienda desahuciando familias para poner alquileres más altos, cómo especuladores compran bloques enteros y se niegan a negociar con los antiguos inquilinos que llevan años viviendo en el bloque... Realmente, la situación es muy similar en todo el Estado", afirma.

En Zaragoza ven una crisis "acuciante" y no creen que la situación sea mucho mejor que la de Madrid o la de Barcelona, ya que los alquileres están igualmente en máximos históricos.

En datos

Este jueves, horas antes de la votación en el Congreso, la Delegación del Gobierno ofrecía datos sobre cuánta gente se podrá beneficiar del tope del 2% y la congelación del 0% y qué ahorro supone en Aragón.

Según las estadísticas oficiales, la limitación alcanza a 83.100 contratos de alquiler de vivienda a precio de mercado en los que residen 231.600 personas.

Quedan congelados 29.500 contratos, el 35,5% del total, en los que viven 82.200 personas. Otros 53.600 contratos (el 64,5%), con 149.300 personas, tienen la subida limitada al 2%; de ellos, 11.000 se incluyen en ese tramo porque el índice de referencia no es calculable para su vivienda.

El ahorro estimado para los hogares inquilinos es de 12,9 millones de euros al año: 8,8 millones por la congelación y 4,0 millones por el tope del 2%.

En el hogar mediano con la renta congelada, el ahorro es de 19,8 euros al mes, unos 238 euros al año y en el hogar mediano con tope del 2%, de 5,0 euros al mes, unos 60 euros al año.

Por provincias, Zaragoza concentra el 78% de los contratos y el 85% del ahorro de la región.

En Zaragoza, la medida alcanza a 64.600 contratos, en los que residen 180.000 personas: 24.900 quedan congelados (el 38,7%) y 39.600 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 10,9 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 20,3 euros al mes con la renta congelada y de 5,5 euros con el tope del 2%.

En el caso de Huesca son 12.600 contratos, en los que residen 35.200 personas: 3.300 quedan congelados (el 26,1%) y 9.300 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 1,4 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 17,3 euros al mes con la renta congelada y de 4,1 euros con el tope del 2%.

En Teruel, por su parte, la medida alcanza a 5.900 contratos, en los que residen 16.400 personas: 1.300 quedan congelados (el 21,3%) y 4.600 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de unos 540.000 euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 15,0 euros al mes con la renta congelada y de 3,1 euros con el tope del 2%.

La propia Delegación recordaba también que tras la aprobación del real decreto con medidas de vivienda ha entrado en vigor la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029.

En total son 1.895.676 contratos los que se van a poder prorrogar gracias a esta medida, con 5 millones de personas las beneficiadas, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En Aragón, el total ascendería a 64.272 contratos prorrogables: 47.665 en Zaragoza, 11.467 en Huesca y 5.140 en Teruel.