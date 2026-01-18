La curiosa definición de Azcón de la ordinalidad: "Cuando una ministra es socialista y no la entiendes es que te quiere joder"

Que el nuevo modelo de financiación autonómica no se entienda tiene, según Jorge Azcón, una explicación. "Cuando la ministra de Hacienda es socialista y no la entiendes es que te quiere joder. Eso es la ordinalidad", decía tras la firma de la 'Declaración de Zaragoza' junto a Feijóo y el resto de presidentes del PP.

El presidente aragonés no ha ahorrado calificativos para referirse al nuevo modelo, y esto no es casual. Con la financiación pactada por Sánchez y Junqueras, Aragón sería la comunidad que más perdería, algo que no está dispuesto a consentir.

Reunir a todos los barones socialistas en un mismo escenario como ha hecho el PP sería imposible, a su juicio, ya que se convertiría en un ring de lucha libre o en el camarote de los Hermanos Marx.

En su opinión, la 'Declaración de Zaragoza' sí está pensada para todos y no para quienes quieren romper el país. Como ejemplo ha puesto el caso de la Comunidad, que tiene el 10% de los kilómetros cuadrados de España pero solo el 3% de la despoblación. "Y cuando tenemos que prestar servicios como las rutas escolares o arreglar carreteras, todo ha de hacerse sobre ese 10%", exponía.

El líder conservador ha recalcado que no está dispuesto a arrodillarse ante socialistas e independentistas. En este sentido, ha dicho que si Pilar Alegría, su principal rival en las urnas, lo está "va a seguir teniendo el favor del presidente del Gobierno". "Pero allá ella, los aragoneses no nos vamos a humillar ni a arrodillar".

Azcón también la ha retado a traer a Illa en campaña y se ha referido a las primeras entrevistas concedidas por la candidata socialista. En la de 'El Periódico de Aragón', Alegría aseguraba que Azcón era un "fracasado". Pero para el presidente autonómico, estas elecciones van a enseñar a la exministra "lo que es un fracaso de verdad".

"Le vamos a explicar que traicionar a Aragón tiene un precio. Ha venido a defender los intereses de Pedro Sánchez y sus socios independentistas, y por eso también lo votamos el 8F. Vamos a votar para que Aragón siga siendo imparable", completaba, antes de augurar a su rival "el peor resultado del PSOE en esta Comunidad".

En las próximas semanas, reconocía Azcón, va a tocar trabajar duro. Principalmente, para explicar lo que se ha hecho en estos dos años de gobierno del PP, en los que se ha sembrado lo que se cosechará en los próximos ejercicios.

Feijóo decía, directamente, que Azcón es lo mejor que le ha pasado a Aragón en muchos años. Es así "porque no miente, no divide y ha sabido gestionar sin crispar".

"Ha sabido mandar un mensaje de esperanza y optimismo a todo el pueblo de Aragón y a todos los inversores del mundo. Esta es una tierra para invertir y prosperar, que tiene un Gobierno seguro, y en la que si se dice una cosa se cumple", señalaba el líder nacional, recordando los 75.000 millones de euros de inversión captados en poco más de dos años.

Durante el acto también ha tomado la palabra la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. La regidora ha destacado que, cuando las cosas se complican, Zaragoza siempre da un paso al frente.

También ha confiado en un Gobierno del PP en el que no se negocien privilegios y se defienda la unidad de todos los españoles.

"Demostramos que tenemos visión de una España solidaria y generosa, democrática y constitucional", ha asegurado al empezar la cumbre, a la que han asistido alcaldes, concejales y representantes del pueblo venezolano.