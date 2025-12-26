Aterriza en el centro de Zaragoza un mercadillo de ropa vintage con prendas a 10 euros: marcas desde Levi's a Nike
Permanecerá abierto durante todo el fin de semana en la calle Coso nº 86, desde las 10.00 a las 21.00 horas.
Te puede interesar: El pueblo de Aragón decorado de Navidad perfecto para una escapada: mercadillo, bingo y un futbolín gigante
Las rebajas se han terminado y los gastos por las compras de Navidad copan las tarjetas de crédito de la mayoría de nosotros. Sin embargo, como bien dice el refrán, 'a caballo regalado, no le mires el diente'. Aunque este mercadillo no ofrezca nada gratis, salvo la entrada, los precios de sus prendas son irrisorios teniendo en cuenta las marcas que se ofertan.
Hablamos de Jaleo Village, un mercadillo enfocado exclusivamente en la venta de ropa 'retro' que ofrece chollos por tan sólo 10 euros. En la oferta se pueden encontrar todo tipo de prendas: abrigos, chaquetas, sudaderas, o incluso camisetas de fútbol o chaquetas de moto.
Asimismo, dentro de la oferta disponible es posible encontrar una cuidada selección de prendas de marcas exclusivas como Levi's o Polo Ralph Lauren, junto a opciones de estilo más deportivo de firmas reconocidas como Nike o Adidas.
Esta variedad permite adaptarse a distintos gustos y estilos, desde looks más clásicos y elegantes hasta propuestas cómodas y urbanas, sin renunciar a la calidad ni a las tendencias actuales.
Lejos de ser un simple mercadillo, Jaleo Village se ha convertido en una cita habitual para quienes buscan ropa diferente sin dejarse medio sueldo. Prendas únicas, estilo urbano y marcas reconocidas son el principal reclamo de un evento que cada vez gana más adeptos.
Ubicación y horarios
El mercadillo se instala estos días en pleno casco antiguo de Zaragoza, en el Hotel Vincci Zentro, situado en la calle Coso, 86. En lo que a las fechas se refiere, sólo podrá visitarse este fin de semana, concretamente los días 26, 27 y 28 de diciembre.
Su horario de apertura abarca de las 10.00 a 21.00 horas y, como se destaca en su Instagram (@jaleovillage) la entrada es totalmente gratuita, por lo que no hay excusa para pasarse, aunque sea solo a curiosear.
También ofrecen la posibilidad de reservar una entrada VIP, por un precio de dos euros, que asegura un acceso sin colas.
Además, según explican en el propio anuncio "reponemos ropa todo el rato para que todo el mundo que entre se lleve las mejores prendas", señalan.