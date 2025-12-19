Alegría pescará en Delegación de Gobierno para hacer sus listas y pierde fuerza el salto de Lola Ranera a las Cortes

Pilar Alegría pescará en la Delegación del Gobierno para hacer sus listas al 8-F. Los nombres que más suenan son dos: el del secretario general y miembro de su Ejecutiva, Jorge Pastor -un perfil "muy potente" según sus propios compañeros de filas-, y el de la propia subdelegada, Noelia Herrero.

La candidata socialista tejerá un equipo a su medida, pero no será el que habría hecho en 2027. "Va a tener que dejar a gente que no querría dejar y no va a poder contar con personas a las que se querría llevar por culpa del anticipo", asumen desde el PSOE.

Uno de los movimientos que se daban por seguros, el salto de Lola Ranera a las Cortes, habría perdido fuerza con el adelanto electoral. Lo mismo se aplica a Ros Cihuelo. Si las concejalas fueran en los puestos de salida, Alegría tendría que reordenar (otra vez) el grupo municipal.

En noviembre, la portavoz socialista tomó la decisión de apartar a Horacio Royo de la Comisión de Urbanismo, cargo en el que acaba de estrenarse Cihuelo, y el primero de los informes de la UCO hizo que Alfonso Gómez Gámez se apartara temporalmente de portavoz adjunto para volver a ser restituido pocos meses después.

"Causaría un destrozo, habría que mover todo otra vez. Si las municipales fueran en junio se podría aguantar, pero quedan casi dos años y se podrían hacer excesivamente largos", advierten desde la plaza del Pilar.

Las listas tendrán que ser obligatoriamente en cremallera. Es decir, los puestos 3, 5, 7 y 9 serán sí o sí para una mujer. Los más optimistas piensan incluso en un empujón final que les permita conseguir la diputada número 11 por Zaragoza ciudad, aunque son conscientes de que no está fácil.

Equilibrar el peso de Zaragoza capital y provincia será otra de las cuestiones más espinosas. Se trata de un reparto que no viene restringido por los estatutos. Esto ha hecho que, históricamente, Zaragoza ciudad se haya sentido o no suficientemente bien representada o, directamente, desplazada respecto a la provincia.

¿Qué nombres se dan entonces por seguros? El de Darío Villagrasa, que terminó retirándose de la pelea por la secretaría general; el del alcalde de Quinto y portavoz de la Ejecutiva, Jesús Morales, el de Óscar Galeano y el de Carmen Dueso.

Con Pilimar Zamora, Leticia Soria y Beatriz Sánchez, hija de Juan Antonio Sánchez Quero, hay más dudas. De las tres, la que tiene más posibilidades de seguir es esta última, aunque Soria -portavoz adjunta desde el relevo de Mayte Pérez- también tendría opciones de continuar.

En el núcleo duro de Pilar Alegría también están la alcaldesa de Pedrola y secretaria de Organización Manuela Berges y el alcalde de Borja, Eduardo Arilla. Aquí, sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: los dos son diputados provinciales, y hay dudas de que la hasta esta semana ministra y portavoz vaya a querer desvestir un santo para vestir otro.

Este caso es el mismo que el de la secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, vicepresidenta en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Quienes no formarán parte de la candidatura socialista al 8-F serán Carlos Pérez Anadón y Daniel Alastuey. Así, al menos, lo creen los fieles a la Alegría.

Y en cuanto al resto de provincias, hay nombres seguros como los de Fernando Sabés y Rafael Guía, secretarios de Huesca y Teruel, respectivamente, o los de Elisa Sancho y María Rodrigo.

¿Fichaje bomba?

Los cargos consultados recelan de la posibilidad de incorporar un fichaje bomba del mundo de la cultura o la universidad como adelantaban medios como Heraldo de Aragón. "No creo que nos vayan a votar más por traer a Irene Vallejo o Pepe Melero o que vayan evitar el 'voto de la rabia'. No aportan nada en especial, y tenemos gente muy buena y preparada en el partido. Además, las elecciones van a plantearse una vez más como un plebiscito contra Pedro Sánchez", decían.

No obstante, son conscientes de que el partido ha recurrido más de una vez a este tipo de reclamos, por lo que no está para nada descartado.

Las asambleas tendrán hasta este fin de semana para elevar sus propuestas, pero para conocer al equipo al completo habrá que esperar unos días más. Las incógnitas se despejarán el próximo martes por la tarde, cuando Alegría dará a conocer su lista definitiva.

Este sábado, no obstante, podrán verse las primeras pistas en el gran acto convocado por la ya extitular de Educación en La Zaida, su pueblo natal y el municipio en el que lanzó su carrera hacia la secretaría general del partido en Aragón.

El reto que tiene por delante no es menor. Con las encuestas en contra -la última de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da al PSOE entre 17 y 18 diputados- los socialistas tendrán la difícil misión de desgastar a un Jorge Azcón que, de cumplirse los pronósticos, podría elegir entre Aragón-Teruel Existe y Vox para gobernar.

Lo que parece claro es que esta vez no habrá tanto revuelo como en elecciones anteriores. Las últimas estuvieron marcadas por los desencuentros de Javier Lambán con Ferraz por los cambios impuestos por la dirección nacional.

Con el partido alineado con su secretaria general no se esperan grandes choques, aunque con el PSOE, como dicen desde sus propias filas, "nunca se sabe", y no se puede descartar, incluso, que Alegría pueda recibir 'fuego amigo' hasta el día de las elecciones.