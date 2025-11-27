Las críticas al PSOE de Sánchez marcan el homenaje a Lambán en el Senado: "Hay socialistas que no ven a Bildu como amigo"

Poco más de cien días después, el Senado ha rendido un sentido homenaje hacia la figura de Javier Lambán, expresidente de Aragón y miembro de la Cámara Alta durante los últimos meses de su vida. Amigos, compañeros, exsenadores y exministros no han querido perder la oportunidad de recordar a, tal y como le han definido, “uno de los mejores políticos de España de los últimos años”.

Desde el corazón ha hablado el expresidente Felipe González, quizá uno de los padres políticos y grandes amigos de Javier Lambán, que se enamoró del PSOE cuando intentó boicotear un mitin suyo en su Ejea de los Caballeros natal.

“Siento la ausencia de un hombre completo, íntegro y libre para decir lo que piensa, tratando de no ofender, que prefiere el pacto a la confrontación”, afirmaba González, que reconocía que no era capaz de borrar sus conversaciones o su número de teléfono.

Entre los invitados se encontraban nombres clásicos como Alfonso Guerra, Emiliano García Page, Cándido Méndez, Alberto Núñez Feijóo, o Susana Díaz, aunque sin presencia de ministros del Gobierno de Sánchez, únicamente el portavoz en el Senado, Juan Espadas, o la turolense Mayte Pérez. Una afluencia de público que, según González, demuestra que Lambán “no va a morir mientras esté en la memoria de la gente que lo apreciamos”. “Representa el espíritu aragonés claro, franco y directo, y va a permanecer entre nosotros. Ese es el mejor legado y le recuerdo que le hará pervivir entre nosotros”, ha añadido.

Al igual que hacía Lambán, González ha incidido la “polarización” que se ha generado en la política, mientras no ha perdido la ocasión para lamentar la dependencia del Gobierno de Sánchez de Puigdemont.

“¿Qué es lo que más le hubiera llamado la atención en estos días tan intensos? Oír a la vicepresidenta primera del Gobierno cuando le preguntan si va a haber Presupuestos y decir con tranquilidad que depende de lo que decida Puigdemont. La sentencia es definitiva. No hay que explicar mucho. ¿Dónde se metería Lambán? Posiblemente, en el mismo lugar que yo”, ha insistido.

El ‘Proyecto Lambán’ y las críticas de Alfonso Guerra al PSOE de Sánchez

En esta línea se ha pronunciado también Alfonso Guerra, que ha definido a Lambán como un “hombre culto, bueno e inteligente”, y, sobre todo, “leal a sus pasiones, su familia y el PSOE, y siempre al servicio de España, Aragón y Ejea”.

Así, el exlíder socialista ha recordado una antigua ambición de Lambán, que España llegara al 2036, centenario de la Guerra Civil, sin las posiciones “enfrentadas” como están en la actualidad. Para ello, ha apadrinado el denominado ‘Proyecto Lambán’, con el que pretende que al menos un centenar de voluntarios lleven a institutos y universidades “las palabras de los demócratas” y los valores de la Transición.

“Podrían empezar con 100 personas, sin importar el partido, pero indubitadamente demócratas, para impartir conferencias sobre el espíritu de la transición, rechazar alianzas con extremismos y el interés del acuerdo en asuntos medulares de la acción política. Podría ser la garantía de que los jóvenes de 15 a 35 abracen la democracia”, ha apuntado.

Entre esos valores, no ha faltado un dardo tanto a los socios del PSOE de Sánchez como a la cercanía del PP con Vox. “Muchos socialistas sienten, como yo, difícil la aceptación de que el PP sea el enemigo y Bildu el amigo. Como estoy seguro que muchos militantes del PP no entiendan que el PSOE es su enemigo y Vox su amigo”, ha subrayado.

Porque, para Alfonso Guerra, el legado de Lambán debe permanecer en el recuerdo. “No está entre nosotros, pero la mente humana no puede ser destruida completamente, y una parte de ella, permanece siempre. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Nadie podrá olvidar la gran humanidad de Javier Lambán”, ha añadido.

“Gran político, muy buen socialista, y gran persona”

En el acto también ha intervenido el expresidente asturiano Javier Fernández, que ha presentado a Lambán como “gran político, muy buen socialista, y gran persona”, y a quien “le echamos mucho de menos”, reconociendo la visión territorial que el ejeano tenía de España.

“Lambán entendía que la soberanía debía ser única, y no múltiple, porque avanzaríamos hacia el modelo de la confederación. Javier no sentía emoción española, pero tenía pasión por España, por sus hombres y mujeres, sus problemas y futuro”, ha señalado.

A su vez, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, celebra los valores que transmitía, priorizando la igualdad entre españoles “hasta las últimas consecuencias”. “No tuvo objeción al cuestionar la Ley de Amnistía. Su decisión de no votarla no fue indisciplina, sino libertad, conciencia y lealtad a la Constitución”, reseñaba.